Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Lê Văn Dũng

Từ sáng sớm 14/1, trong không khí trang nghiêm, xúc động, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thắp hương viếng và chia buồn cùng gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ tang Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: M.T.

Sáng 14/1, tại Nhà Tang lễ Quốc gia phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng Đại tướng Lê Văn Dũng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương), nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Lễ tang được cử hành trọng thể theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, gia đình cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, gửi vòng hoa viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Lễ tang, dẫn đầu đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Tham gia đoàn viếng có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Lễ tang, dẫn đầu đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi sổ tang tưởng niệm Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, làm trưởng đoàn vào viếng.

Đoàn Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: P.Q.

Đoàn đại biểu Chính phủ do ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Nguyễn Thái Học, Phó bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, dẫn đầu vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn, vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng và chia buồn cùng gia quyến.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đại diện các ban ngành, đoàn thể ở Trung ương viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Các đoàn viếng và chia buồn với gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang viếng và chia buồn với gia đình Đại tướng Lê Văn Dũng.

Các đoàn viếng và ghi sổ tang.

Đoàn Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tướng Trần Quốc Việt, Giám đốc bệnh viện, làm trưởng đoàn vào viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Đoàn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Quân khu 9 đến viếng Đại tướng Lê Văn Dũng.

Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh các Quân khu tiễn biệt Đại tướng Lê Văn Dũng.

Thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị Quân đội đến viếng, chia buồn cùng tang quyến Đại tướng Lê Văn Dũng. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Dũng (tên khai sinh Nguyễn Văn Nới), sinh ngày 25/12/1945 tại xã Phong Mỹ, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (nay là xã Lương Hòa, tỉnh Vĩnh Long). Ông tham gia cách mạng ngày 14/5/1963, vào Đảng ngày 23/9/1965. Quá trình công tác trong Quân đội, Đại tướng Lê Văn Dũng đã có nhiều năm gắn bó với Sư đoàn 9 thuộc Quân đoàn 4 (nay là Quân đoàn 34). Sau đó được bổ nhiệm giữ các chức vụ Phó tư lệnh thứ nhất Quân đoàn 4, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 7, Tư lệnh Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân khu 7. Giai đoạn 1997-2011, Đại tướng Lê Văn Dũng lần lượt giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Lê Văn Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX, khóa X; Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, khóa X; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương); đại biểu Quốc hội khóa XI, khóa XII. Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đại tướng Lê Văn Dũng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương, phần thưởng cao quý khác. Sau thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, Đại tướng Lê Văn Dũng đã từ trần vào ngày 9/1/2026, hưởng thọ 81 tuổi.