Lốc xoáy cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn, quật ngã cột điện ở Bắc Ninh

  • Thứ ba, 26/8/2025 19:38 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Cơn lốc xoáy xuất hiện tại khu vực Khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung, làm gãy nhiều cây xanh, đổ cột điện.

Chiều 26/8, hoàn lưu bão số Kajiki gây gió to và mưa lớn tại nhiều tỉnh thành miền Bắc, trong đó có Bắc Ninh.

Lốc xoáy xuất hiện ở Bắc Ninh, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung.

Khoảng 15h cùng ngày, tại Khu công nghiệp Yên Phong (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) xuất hiện lốc xoáy lớn quét qua khu công nghiệp, cuốn phăng hàng trăm mảnh tôn lên không trung. Cơn lốc cũng làm gãy nhiều cây xanh và đổ cột điện.

Lốc xoáy làm gãy 2 cột điện ở xã Yên Phong, Bắc Ninh.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, một lãnh đạo xã Yên Phong cho biết, cơn lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng làm tốc mái 9 ngôi nhà và 2 cột điện cao thế bị đổ.

Trước đó, tối 25/8, tại Thi Sơn, Kim Bảng, Ninh Bình cũng xảy ra lốc xoáy khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại.

Ông Nguyễn Xuân Hiển - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia - cho biết đêm qua và hôm nay 26/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra mưa diện rộng.

Trong đêm nay và ngày mai 27/8, do hoạt động của gió đông nam trên cao ở mực 1.500m nên mưa tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ, tập trung khu vực trung du, đồng, trong đó có Hà Nội, các tỉnh Lào Cai, Nam Phú Thọ, Tây Sơn La, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cá biệt có khu vực trên 200mm. Ông Hiển đặc biệt lưu ý mưa cường suất cao 100mm trong 3 giờ.

"Dự báo xa hơn, từ nay đến cuối tháng 8/2025, tiếp tục có mưa vừa, mưa to ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang nằm trên khu vực Bắc Bộ", ông Hiển nói.

Cây bật gốc trên đường phố Thanh Hóa do bão số 5 Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa lớn kèm theo gió mạnh đã quật ngã, làm bất gốc nhiều cây xanh ở phường trung tâm tỉnh Thanh Hóa.

Dị thường như bão số 5

Di chuyển “thần tốc” và thẳng đường trên Biển Đông nhưng khi đổ bộ đất liền, bão đi rất chậm, có lúc đứng yên và di chuyển lòng vòng, vào bờ 12 giờ đồng hồ vẫn mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

13 giờ trước

Vì sao bão Kajiki đổ bộ miền Trung nhưng gây mưa lớn tại Hà Nội?

Chuyên gia về khí tượng, thời tiết lý giải nguyên nhân khu vực Hà Nội lại có cường độ mưa lớn hơn so với khu vực miền Trung - nơi bão số 5 đổ bộ.

4 giờ trước

Ôtô chết máy nằm la liệt trên đường phố Hà Nội sau mưa lớn

Trận mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 5 khiến hàng loạt tuyến đường tại trung tâm Hà Nội ngập sâu, nhiều ôtô hư hỏng nằm giữa biển nước.

8 giờ trước

