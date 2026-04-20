Loạt trường THCS 'hot' ở Hà Nội công bố lịch thi lớp 6

Nhiều trường THCS ở Hà Nội đã công bố chỉ tiêu cũng như phương thức tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027.

Hai trường THCS chất lượng cao của Hà Nội là THCS Cầu Giấy và THCS Lê Lợi (Hà Đông) đã công bố phương án tuyển sinh. Các trường này xét tuyển học sinh cư trú trên địa bàn Hà Nội, đánh giá năng lực học sinh với ba môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.

Tuy nhiên, trường THCS Lê Lợi còn sơ tuyển học sinh qua học bạ bậc tiểu học. Học sinh thuộc một trong các trường hợp sau sẽ được đăng ký dự tuyển:

Trường hợp 1: Học sinh có kết quả giáo dục cuối năm từ lớp 1 đến lớp 5 đạt Hoàn thành xuất sắc các nội dung môn học.

Trường hợp 2: Kết quả giáo dục cuối năm lớp 3, 4, 5 đạt Hoàn thành xuất sắc (xét điểm cuối năm học lớp 3, lớp 4, lớp 5 có điểm bài kiểm tra định kỳ các môn Tiếng Việt và Toán đều đạt điểm 10, môn Tiếng Anh đạt điểm 9 trở lên).

Trường hợp 3: Học sinh có kết quả giáo dục cuối năm lớp 3, 4, 5 có điểm bài kiểm tra định kỳ các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh đều đạt điểm 10

Trường hợp 4: Học sinh không đủ các điều kiện trên nhưng đạt giải hoặc huy chương trong các kỳ thi Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cấp thành phố, quốc gia, khu vực Đông Nam Á, quốc tế do Sở GD&ĐT Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức.

Các trường THCS thuộc đại học cũng thông báo sẽ tổ chức đánh giá năng lực học sinh, bao gồm THCS Ngoại ngữ, Nguyễn Thất Thành, Năng khiếu Đại học Sư phạm.

Trong khi đó, thời điểm này, nhiều trường tư như THCS & THPT Lương Thế Vinh, trường Archimedes, Ngôi Sao Hoàng Mai, Ngôi sao Hoàng Mai... đã tổ chức xong việc đánh giá năng lực. Còn một số trường đang tuyển sinh như Marie Curie.

Lịch thi lớp 6 của các trường hot ở Hà Nội cụ thể như sau:

Trường Chỉ tiêu lớp 6 Phương thức tuyển sinh Nhận hồ sơ Lịch thi THCS Lê Lợi 290 Sơ tuyển học bạ, đánh giá năng lực (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) 25/5-1/6 8/6 THCS Cầu Giấy 440 Đánh giá năng lực (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) 24-28/5 5/6 THCS Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ) 150 Học bạ tiểu học kết hợp phỏng vấn/đánh giá năng lực 1-8/6 - Phỏng vấn: 10/6

- Đánh giá năng lực: Tháng 4,5 THCS & THPT Nguyễn Tất Thành (Đại học Sư phạm Hà Nội) 320 Đánh giá năng lực (Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh) 10-25/4 17/5 THCS Năng khiếu Đại học Sư phạm (Đại học Sư phạm Hà Nội) 200 Sơ tuyển học bạ, đánh giá năng lực (các môn văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao) 1/3-24/5 2/6 Marie Curie - Cơ sở Mỹ Đình: 360

- Cơ sở Văn Phú: 360

- Cơ sở Việt Hưng: 360 Đánh giá năng lực (Toán, Tiếng Anh) 14/3-10/5 17/5

Trước đó, theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo nơi cư trú (trường chất lượng cao; trường tư thục), có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu, sẽ thực hiện phương thức xét tuyển theo tiêu chí sử dụng kết quả học tập, kết quả rèn luyện cấp tiểu học hoặc kết quả đánh giá năng lực học sinh theo các hình thức: Hỏi - đáp, viết, thuyết trình…

Các trường được tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, từ ngày 31/5 đến ngày 12/7. Đối với trường thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực, các trường hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá năng lực trước ngày 30/6 và hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7.