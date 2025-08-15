Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Loạt thay đổi lớn ở Ngoại hạng Anh mùa 2025/26

  Thứ sáu, 15/8/2025 12:29 (GMT+7)
Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 khởi tranh với nhiều điều chỉnh quan trọng, hứa hẹn tác động mạnh tới nhịp độ và tính công bằng của các trận đấu.

Ngoại hạng Anh mùa giải mới có nhiều thay đổi quan trọng.

Theo The Athletic, từ chuyện xử lý những pha tiểu xảo, ăn vạ hay câu giờ, cho đến áp dụng công nghệ, ban tổ chức thể hiện quyết tâm loại bỏ các hành vi xấu và phi thể thao trên sân, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho khán giả.

Trọng tài được chỉ đạo siết chặt những hành vi như ăn vạ, cố ý thổi phồng va chạm hay kéo áo trong vùng cấm. Các tình huống này giờ được xử lý quyết liệt, với khả năng dẫn tới nhiều quả phạt đền hơn. Mùa trước Chelsea nhận tới 7 thẻ vàng vì ăn vạ, trong khi Man City và Newcastle cùng bị phạt 6 lần.

Ngoại hạng Anh áp dụng giới hạn 8 giây cho thủ môn giữ bóng. Khi thủ môn kiểm soát bóng và không bị áp sát, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu. Quá thời gian quy định, đối phương sẽ hưởng phạt góc. Ngược lại, cầu thủ tấn công cản trở thủ môn phát bóng sẽ bị phạt gián tiếp.

Loạt cải tiến khác xuất hiện như bác sĩ vào sân ngay khi nghi ngờ cầu thủ chấn thương đầu và cầu thủ đó phải ở ngoài sân ít nhất 30 giây; thử nghiệm camera gắn trên trọng tài từ vòng 3; công bố quyết định của trọng tài ngay trên sân; quả bóng Puma thay Nike,...

Những thay đổi hứa hẹn sẽ giúp trận đấu nhanh hơn, minh bạch hơn, và nhấn mạnh thông điệp rằng Ngoại hạng Anh sẵn sàng thích ứng để giữ vị thế giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Minh Nghi

