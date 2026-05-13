Loạt giấy tờ được thay thế bằng VNeID và chữ ký số

Nghị quyết 24/2026 mở rộng áp dụng VNeID và chữ ký số, thúc đẩy thủ tục hành chính không giấy tờ trong nhiều lĩnh vực từ 29/4.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 24/2026/NQ-CP tạo ra bước ngoặt về thủ tục hành chính số. Ứng dụng VNeID và chữ ký số chính thức được áp dụng rộng rãi, thay thế hoàn toàn giấy tờ bản cứng trong nhiều lĩnh vực từ ngày 29/4.

Trong đó, môi trường thẩm định giá hay môi giới bảo hiểm là những ngành tiên phong. Để hoàn tất thủ tục đăng ký hành nghề, người đăng ký hoàn toàn có thể sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp điện tử được tích hợp và xác thực từ tài khoản định danh VNeID (với điều kiện phiếu điện tử được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm đăng ký).

Lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID từ ngày 1/7. Ảnh: Xuân Sang.

Về quy trình xử lý, thời gian cũng được quy định chặt chẽ để hỗ trợ doanh nghiệp. Cụ thể, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc có nội dung chưa chính xác, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung, hoàn thiện

Quy trình giao tiếp này có thể được thực hiện thông suốt qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giảm thiểu tối đa việc phải đi lại trực tiếp. Điều này minh chứng cho tính thực tiễn của Đề án 06 khi dữ liệu dân cư đã đi sâu vào giải quyết các thủ tục hành chính phức tạp nhất.

Đối với giới công nghệ, điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở mảng kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự. Nghị quyết 24 quy định rõ khi doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ xin cấp phép trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, toàn bộ hồ sơ bắt buộc phải được ký số theo đúng quy định của pháp luật về chữ ký số.

Quy định mang tính bắt buộc này giúp tăng cường tính bảo mật, toàn vẹn của dữ liệu trong một lĩnh vực nhạy cảm như an toàn thông tin. Đồng thời cho thấy chữ ký số đang trở thành công cụ tiêu chuẩn cho doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới.

Nghị quyết nhấn mạnh nguyên tắc "chỉ khai báo một lần". Đối với các giấy tờ lai lịch, nhân dạng, nếu thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc các cơ quan quản lý đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ thông tin trên môi trường điện tử, thì tổ chức, cá nhân được miễn nộp các tài liệu vật lý đó.

Cơ chế liên thông này cũng mang lại lợi ích cho các ngành nghề khác như doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Việc cấp phép, mở chi nhánh giờ đây được tinh gọn, hồ sơ nhân sự được tra soát chéo trên hệ thống điện tử thay vì nộp bản sao chứng thực.

Theo kế hoạch, Nghị quyết 24/2026 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4 đến trước ngày 1/3/2027. Đây là khoảng thời gian để các tổ chức, doanh nghiệp hoàn thiện hạ tầng công nghệ, mua sắm chữ ký số và đồng bộ tài khoản VNeID, chuẩn bị sẵn sàng cho một hệ sinh thái Chính phủ số không giấy tờ trong tương lai gần.