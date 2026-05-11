Bỏ cấp tài khoản định danh mức 2, Căn cước điện tử tại cấp bộ, tỉnh

Nhiều thủ tục về căn cước và định danh điện tử bị bãi bỏ, cho thấy xu hướng tinh gọn và tập trung hóa dữ liệu số.

Thủ tục về căn cước và định danh mức 2 được cắt giảm ở cấp tỉnh, bộ.

Từ ngày 29/4, nhiều thủ tục liên quan đến căn cước và định danh điện tử chính thức được bãi bỏ theo Nghị quyết 22/2026/NQ-CP của Chính phủ. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và căn cước điện tử cho công dân Việt Nam tại cấp Bộ và cấp tỉnh.

Cụ thể với Nghị quyết 22/2026/NQ-CP, các thủ tục nói trên không còn thực hiện ở cấp Bộ và cấp tỉnh. Điều này cho thấy định hướng tiếp tục phân cấp về địa phương, đồng thời tinh gọn quy trình xử lý dữ liệu dân cư và định danh điện tử. Hiện nay, các thủ tục liên quan vẫn được duy trì tại công an cấp xã, phường theo quy định hiện hành.

Không chỉ dừng lại ở tài khoản định danh điện tử, nghị quyết mới cũng bãi bỏ hàng loạt thủ tục khác như cập nhật ADN, giọng nói vào cơ sở dữ liệu căn cước, tích hợp thông tin trên thẻ căn cước hay một số thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận căn cước ở cấp tỉnh. Động thái phản ánh xu hướng chuyển từ mô hình xử lý hành chính phân tán sang hệ thống dữ liệu tập trung và liên thông hơn.

Toàn bộ thủ tục này tập trung thực hiện tại cơ quan chức năng cấp xã.

Trong khoảng hai năm qua, VNeID và căn cước điện tử đã trở thành trung tâm của nhiều thay đổi trong quá trình chuyển đổi số. Tài khoản định danh điện tử hiện không chỉ dùng để xác thực danh tính mà còn dần tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, giấy đăng ký xe hay thông tin cư trú.

Một số quy định mới gần đây cũng yêu cầu xác thực danh tính đối với thuê bao di động và tài khoản mạng xã hội bằng dữ liệu cá nhân hoặc số định danh điện tử.

Nghị quyết 22/2026/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/3/2027. Trong khoảng thời gian này, Bộ Công an sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan nhằm đồng bộ hóa hệ thống thủ tục hành chính với hạ tầng định danh điện tử quốc gia.