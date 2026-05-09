Doanh nghiệp rà soát, không sử dụng phần mềm ‘lậu’

Cơ quan chức năng chỉ đạo doanh nghiệp tự rà soát, nghiêm túc thực hiện đúng quy định về tác quyền, không sử dụng phần mềm không bản quyền.

Cục Bản quyền tác giả chỉ đạo cá nhân, tổ chức rà soát, không sử dụng các loại phần mềm "lậu". Ảnh minh họa: Adobe Stock.

Ngày 9/5, trang Thông tin Chính phủ đăng tải chỉ đạo từ Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc rà soát tuân thủ đúng quy định về quyền tác giả. Cục gửi yêu cầu đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực chương trình máy tính, điện ảnh, âm nhạc, xuất bản, báo chí chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Trong văn bản, đơn vị quản lý đề nghị những cá nhân, tổ chức nói trên rà soát, tuân thủ nghiêm túc quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt, Cục Bản quyền tác giả nêu rõ doanh nghiệp không sử dụng phần mềm máy tính không bản quyền, không khai thác, sử dụng trái phép quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.

Theo Thông tin Chính phủ, cơ quan chức năng sẽ tổ chức các cuộc kiểm tra việc chấp hành quy định về bản quyền chương trình máy tính tại doanh nghiệp và bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường mạng.

Từ ngày 7/5, nhiều trang, nền tảng vi phạm bản quyền xuất bản, truyền hình, điện ảnh, trò chơi điện tử tại Việt Nam đồng loạt đóng cửa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều chính sách liên quan đến bảo vệ bản quyền trên môi trường số liên tiếp được ban hành.

Mới đây nhất, ngày 5/5, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Công điện số 38/CĐ-TTg yêu cầu mở đợt cao điểm xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc từ ngày 7-30/5. Nội dung công điện nhấn mạnh việc xử lý các website phát tán phim, chương trình truyền hình và nội dung số vi phạm bản quyền.

Trước đó, Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam được Quốc hội thông qua cuối tháng 4 cũng xác định việc bảo vệ bản quyền và chủ quyền văn hóa số là một phần của an ninh văn hóa trên môi trường mạng. Nghị quyết đề cập việc tăng cường rà quét, giám sát và xử lý các hành vi phát tán nội dung vi phạm.

Hồi tháng 3, Bộ Công an lấy ý kiến cho dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Dự thảo đề xuất phạt từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi số hóa và phát tán trái phép các ấn phẩm điện tử nhằm chia sẻ hoặc thu lợi. Khi đó, hàng loạt hội nhóm chia sẻ ebook không bản quyền cũng thông báo đóng cửa.