Từ năm 2035, mọi giao dịch với chính quyền đều thực hiện trực tuyến

Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2035, toàn bộ thủ tục hành chính giữa người dân và chính quyền được thực hiện trên môi trường số. Ứng dụng VNeID sẽ trở thành nền tảng trung tâm.

VNeID sẽ trở thành "siêu ứng dụng", trung tâm của mọi giao dịch giữa người dân và chính quyền.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 826/QĐ-TTg ngày 11/5 phê duyệt Chương trình Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035 (Đề án 06). Đây là lộ trình toàn diện nhất từ trước đến nay nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia số phát triển bền vững.

Theo đề án, mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện các nền tảng và tiện ích số cốt lõi. Người dân, doanh nghiệp sẽ tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, thuận tiện hơn và an toàn hơn. Sẽ không còn rào cản về giấy tờ hay phụ thuộc địa giới hành chính khi làm thủ tục. Hệ sinh thái dữ liệu dân cư quốc gia kết nối liên thông đa ngành, đảm bảo dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung", được khai thác hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

VNeID trở thành "siêu ứng dụng" quốc gia

Trong lộ trình chuyển đổi số, ứng dụng VNeID được định hướng trở thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích. Nền tảng này tích hợp nhiều chức năng: lưu trữ dữ liệu cá nhân, xác thực điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tích hợp thanh toán điện tử, chi trả an sinh xã hội.

Đặc biệt, VNeID được kỳ vọng trở thành kênh giao tiếp chính thức, an toàn, bảo mật giữa người dân với Nhà nước, người dân với doanh nghiệp và người dân với nhau. Đây là bước tiến lớn so với vai trò hiện tại, vốn chủ yếu phục vụ xác thực danh tính và lưu trữ giấy tờ số.

Hiện tại, nhiều thủ tục, tính năng phục vụ người dân đã được đưa lên VNeID. Ảnh: Nhật Tường.

Chính phủ yêu cầu hoàn thiện "ví giấy tờ" của công dân và tổ chức trên VNeID, tạo lập kho dữ liệu số theo quy định. Người dân sẽ được trang bị đầy đủ các công cụ số như tài khoản định danh điện tử, căn cước, chữ ký số và tài khoản thanh toán trong một ứng dụng duy nhất.

Tầm nhìn đến năm 2035, người dân được thụ hưởng dịch vụ số cá nhân hóa, tự động hóa theo từng sự kiện cuộc đời như sinh con, kết hôn, mua nhà hay về hưu. Các cơ sở dữ liệu quốc gia được kết nối, chia sẻ đồng bộ, cho phép Chính phủ ra quyết định dựa trên dữ liệu thời gian thực. Công nghệ số được ứng dụng sâu rộng trong y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tư pháp và an ninh.

Chính phủ đặt mục tiêu đưa Việt Nam vào nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời trở thành trung tâm kết nối dữ liệu và phát triển công nghiệp số quan trọng của châu Á.

Lộ trình triển khai theo từng mốc thời gian

Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành với các mốc thời gian rõ ràng.

Trong tháng 9 năm nay, Bộ Công an phối hợp cùng Bộ Khoa học & Công nghệ và Văn phòng Chính phủ triển khai trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo nhằm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây được xem là bước đột phá giúp người dân ít quen với công nghệ vẫn có thể dùng dịch vụ số dễ dàng hơn.

Đến tháng 12, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ hoàn thành tích hợp tài khoản định danh điện tử duy nhất, bao gồm cả tài khoản của tổ chức và người nước ngoài. Người dân chỉ cần đăng nhập một lần để sử dụng xuyên suốt các hệ thống dịch vụ công, thay vì phải nhớ nhiều tài khoản như hiện nay.

Các quầy giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Từ tháng 1/2027, các địa phương nghiên cứu xây dựng mô hình "trạm công dân số" tại các địa điểm công cộng, cơ quan hành chính và trung tâm dịch vụ. Đây là điểm hỗ trợ để người dân tiếp cận dịch vụ số kể cả khi không có thiết bị cá nhân. Đề án 06 cũng triển khai các giải pháp thành phố thông minh như "bản sao số" và "mô hình địa điểm số", kết nối trên nền dữ liệu dân cư và danh tính điện tử.

Thực tế, quá trình chuyển đổi đã bắt đầu từ tháng 10/2025. Nhiều thủ tục hành chính như đăng ký thường trú, khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, cấp đổi căn cước công dân, cấp hộ chiếu, đổi giấy phép lái xe hay đăng ký biển số xe máy đã bắt buộc thực hiện trực tuyến.

Chính phủ yêu cầu các cơ quan công khai dữ liệu đã có để người dân và doanh nghiệp không phải kê khai lại thông tin. Văn hóa số và kỹ năng số được đặt mục tiêu trở thành phổ cập trong toàn xã hội trước năm 2035.