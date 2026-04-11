Loạt đại gia bất động sản đổ về Đồng Nai làm dự án tỷ USD

Nhiều năm qua, Đồng Nai được nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn tìm đến "săn" quỹ đất và rót vốn phát triển dự án. Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dự án vẫn dang dở, chưa hoàn thiện, chủ yếu mang tính đón đầu hạ tầng.

Một trong những dự án tiêu biểu là Aqua City - khu đô thị sinh thái quy mô khoảng 1.000 ha tại phường Long Hưng do Novaland phát triển. Sau giai đoạn "án binh bất động" do vướng mắc pháp lý và khó khăn tài chính của chủ đầu tư, dự án hiện đã bắt đầu ghi nhận những chuyển động tích cực.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào đầu tháng 4, tại các phân khu như River Park, Ever Green 2 hiện có hàng trăm công nhân làm việc, hoàn thiện các hạng mục.

Cùng với tiến độ xây dựng, mặt bằng giá tại dự án cũng có sự phục hồi sau giai đoạn giảm sâu và đi ngang. Dữ liệu thống kê từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá nhà phố, biệt thự hiện được rao bán phổ biến trong khoảng 45-90 triệu đồng/m2, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ.

Cách đó không xa là dự án Izumi City với quy mô 170 ha cũng đang được chủ đầu tư Nam Long triển khai theo từng giai đoạn. Ở giai đoạn 1, 275 căn nhà phố vườn và nhà phố thương mại thuộc phân khu Izumi Gardenia đã hoàn thành, đang bàn giao và cấp sổ hồng.

Hiện dự án đã bước sang giai đoạn tiếp theo với phân khu Izumi Canaria, dự kiến bàn giao vào cuối năm. Phân khu này được mở bán từ tháng 8/2025 và đến cuối năm đã hấp thụ khoảng 50% giỏ hàng, trong đó dòng shophouse được tiêu thụ nhanh nhất, theo thông tin từ chủ đầu tư.

Phân khu mới ra mắt gồm 461 sản phẩm, đa dạng từ shophouse, nhà phố vườn đến biệt thự. Hiện, môi giới đang chào bán khoảng 60-70 triệu đồng/m2 tùy vị trí và loại hình. Đơn cử, một căn nhà phố vườn 114 m2 có giá khoảng 8 tỷ đồng .

Ở khu vực Nhơn Trạch và quanh sân bay Long Thành, thị trường ghi nhận nhiều dự án mới được triển khai với tốc độ xây dựng tương đối nhanh, song song với tiến độ hạ tầng.

Một dự án đáng chú ý là Spring Ville, quy mô hơn 20 ha nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng. Dù chủ đầu tư Gamuda Land mới khởi công năm ngoái, hiện các dãy nhà thấp tầng đã cơ bản hoàn thiện phần thô, hạ tầng nội khu gần như hoàn chỉnh. Dự kiến dự án có thể đón cư dân vào cuối năm nay.

Hiện, giá những căn shophouse 90 m2 4 tầng rơi vào khoảng 11- 12 tỷ đồng , trong khi nhà phố 90 m2 3 tầng khoảng hơn 8 tỷ đồng .

Ở phân khúc căn hộ, Spring Ville dự kiến phát triển 7 block cao tối đa 15 tầng với hơn 1.200 căn hộ. Chủ đầu tư dự kiến mở bán chính thức trong năm nay.

Đối diện đó là dự án Fiato Airport City, khu căn hộ thuộc KDC Thăng Long Home - Hiệp Phước với quy mô gần 10 ha. Dự án do Thăng Long Real Group triển khai với 4 block cao 18 tầng, dự kiến cung cấp khoảng 800 căn hộ diện tích 49-110 m2 cùng shophouse.

Hiện dự án đã triển khai 3 block, trong đó một block đã cất nóc. Chủ đầu tư đặt mục tiêu bàn giao dự án cùng thời điểm sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Ngoài các dự án kể trên, nhắc đến Đồng Nai không thể bỏ qua SwanBay và SwanPark - hai khu đô thị quy mô lớn do SwanCity phát triển.

Trong đó, SwanPark tọa lạc tại đường số 7, Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch (nay là xã Nhơn Trạch), từng gây chú ý khi có quy mô gần 1.000 ha với tổng vốn đầu tư lên tới 6 tỷ USD , còn được biết đến với tên gọi Dong Sai Gon New City.

Dự án chia thành nhiều giai đoạn, trong đó khu 1A với khoảng 710 nhà phố, biệt thự đã bàn giao. Ngược lại, khu B và các phân khu sau dù xây dựng cơ bản vẫn bỏ trống do vướng pháp lý, nhiều hạng mục thậm chí chưa triển khai.

Cách đó không xa là SwanBay nằm trên đảo Đại Phước với quy mô khoảng 464 ha, cung cấp khoảng 1.700 sản phẩm gồm căn hộ, nhà phố và biệt thự. So với SwanPark, dự án này có diễn biến thị trường tích cực hơn trong thời gian gần đây.

Sau khi cầu Nhơn Trạch dần hoàn thiện và tăng khả năng kết nối với TP.HCM , mặt bằng giá tại SwanBay có xu hướng đi lên. Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy giá căn hộ tại đây đã tăng gần 30% trong vòng một năm qua, hiện dao động quanh mức 50 triệu đồng/m2.

Không chỉ có SwanBay, đảo Đại Phước - với quy mô khoảng 1.000 ha - còn là nơi tập trung quỹ đất của một số "đại gia" bất động sản khác.

Trong đó, Paragon Đại Phước có quy mô 45 ha, do liên doanh giữa Nam Long và đối tác Nhật Bản phát triển, dự kiến cung cấp 677 sản phẩm biệt thự các loại.

Theo doanh nghiệp, dự án đã hoàn tất đền bù, san lấp, phê duyệt quy hoạch 1/500, nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn bộ khu đất. Phần diện tích còn lại trên đảo hiện do DIC Corp nắm giữ.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Đồng Nai mới đây cũng đã phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hiệp Hòa trên Cù lao Phố giữa sông Đồng Nai.

Theo quy hoạch, khu đô thị có quy mô hơn 290 ha, do liên danh Sun Group làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư dự kiến 72.290 tỷ đồng (gần 2,8 tỷ USD ).

Không chỉ các dự án đô thị, Đồng Nai còn là địa phương có nhiều dự án đất nền quy mô lớn. Sau nhiều giai đoạn sốt nóng rồi hạ nhiệt, mặt bằng giá đất hiện vẫn ở mức cao và giao dịch chủ yếu đến từ nhà đầu tư, trong khi nhu cầu ở thực khá hạn chế.

Tại nhiều khu vực vẫn tồn tại tình trạng đất trống, chưa được xây dựng nhiều, trong khi mức giá đã cao hơn đáng kể so với đất dân cư hiện hữu xung quanh.

Hiện, Đồng Nai đang nỗ lực thực hiện mục tiêu trở thành đô thị trực thuộc Trung ương. Cùng với dự án sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác và hạ tầng khu vực đang tăng tốc, diện mạo đô thị Đồng Nai thời gian tới được kỳ vọng có nhiều thay đổi.

Đồng Nai sở hữu nhiều lợi thế, đặc biệt là sân bay Long Thành và các quy hoạch quanh dự án, tuy nhiên, nếu hệ sinh thái này chậm trễ, lợi thế tiềm năng có thể bị suy giảm.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Kim Long tin rằng địa phương này sẽ cùng TP.HCM tạo thành trục động lực phát triển mới của toàn vùng phía Nam.

