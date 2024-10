Loạt chung cư mở bán cuối năm ở TP.HCM

Cũng trên địa bàn phường An Phú, phân khu cao tầng gồm 27 tòa nằm dọc theo kênh đào thuộc khu đô thị The Global City (phường An Phú, TP Thủ Đức) của Masterise Homes dự kiến gia nhập đường đua chung cư mới của TP.HCM trong quý cuối năm.