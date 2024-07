Những dự án bất động sản hàng trăm triệu USD ở Bình Dương

Bên cạnh những dự án này, cách đây không lâu Bình Dương cũng đã chấp thuận cho Kim Oanh Group thực hiện Khu đô thị Hòa Lân The One World quy mô gần 50 ha, tọa lạc giữa các tuyến đường huyết mạch gồm Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13), Nguyễn Thị Minh Khai và Vành đai 3 ở TP Thuận An. Kim Oanh cho biết tổng vốn đầu tư của dự án này lên đến hơn 1 tỷ USD .