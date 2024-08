Những dự án căn hộ sắp bàn giao ở Bình Dương

Cách dự án Happy One Central khoảng 8 km về phía TP Thuận An là dự án căn hộ The Habitat được triển khai bởi Tập đoàn Singapore Sembcorp Gateway và Công ty TNHH Phát triển VSIP Bình Dương. Được khởi công vào tháng 10/2018, hiện giai đoạn 1 và 2 của dự án đã bàn giao, với hơn 727 căn hộ.