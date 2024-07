Loạt ca sĩ Hàn Quốc khoe dáng táo bạo ở lễ hội nước

Đây là năm đầu tiên Nayeon, chị cả của nhóm nhạc TWICE tham gia sự kiện. Cô thể hiện bài hát mới ABCD cùng bản hit Pop!. So với những nghệ sĩ khác trong sự kiện, Nayeon chọn trang phục an toàn gồm quần short denim và chiếc áo crop top lệch vai được biến hóa từ bộ đồ bơi một mảnh của thương hiệu Louis Vuitton.