Tranh cãi về bình chọn của các anh trai

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” đều có tiết mục đầu tư chỉn chu, sáng tạo. Tuy nhiên, phần bình chọn ở cả 2 chương trình gây thắc mắc.

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” đang vướng chung tranh cãi về phần bình chọn. Theo dõi 2 cuộc đấu, nhiều khán giả bức xúc khi những tiết mục họ cho là xứng đáng lại không đạt điểm cao như mong đợi.

Thắc mắc ở Anh trai "say hi"

Vòng live stage 1 của Anh trai “say hi” gồm 6 tiết mục là Hút, No Far No Star, 10/10, Sóng vỗ vỡ bờ, Don’t Care, Nỗi đau ngây dại. Trong số 6 tiết mục, No Far No Star làm bùng nổ sân khấu với năng lượng mạnh mẽ, câu từ tự tin, truyền tải thông điệp tích cực. Các anh trai trong đội Song Luân gồm Rhyder, Tage, Captain, Hurrykng, Đỗ Phú Quí làm chủ sân khấu với lối trình diễn lôi cuốn và những động tác nhào lộn hoặc chơi nhạc cụ ấn tượng. Do đó, việc No Far No Star dẫn đầu bình chọn với 124 phiếu là điều dễ hiểu.

Điều khiến khán giả không đồng tình sau live stage 1 là 10/10 của đội Anh Tú xếp ở thứ hạng quá thấp. Trong khi đó, Nỗi đau ngây dại của Đức Phúc, HIEUTHUHAI, Công Dương được nhận xét ý tưởng sến sẩm, không mới mẻ, phần thể hiện của các anh trai cũng thiếu sự liên kết, hòa hợp lại đứng hạng 3 với 99 phiếu bầu.

Khán giả tranh luận việc đội Anh Tú Atus trình diễn tốt nhưng xếp bét. Ảnh: NSX.

10/10 của đội Anh Tú nhận nhiều lời khen ngợi. Giai điệu bài hát được khen lôi cuốn, bắt tai, dàn dựng sexy, gợi cảm. Đặc biệt, 4 thành viên trình diễn vũ đạo đầy lôi cuốn với nước. Họ kết thúc tiết mục một cách ấn tượng bằng động tác trèo lên và đạp đổ thành ghế mạo hiểm. Với tiết mục như trên, Anh Tú cùng các đồng đội là Hùng Huỳnh, Quang Trung, Phạm Đình Thái Ngân xứng đáng giữ thứ hạng cao hơn thay vì ở hạng cuối cùng.

Ở vòng này, ê-kíp sản xuất đưa đến nơi ghi hình 2 nhóm khán giả. Một trong số đó là nhóm người hâm mộ của các anh trai và số còn lại là 300 người xem công tâm. Nhưng với kết quả như nêu trên, khán giả đặt câu hỏi liệu những người bình chọn có thực sự công tâm.

Anh trai vượt ngàn chông gai cũng gây tranh luận

Tình huống tương tự xảy ra với Anh trai vượt ngàn chông gai. Đỉnh điểm là ở phần trình diễn của nhóm Anh tài nham thạch trong tập mới nhất lên sóng tối 6/7. Nhóm này quy tụ các rapper kỳ cựu là Đinh Tiến Đạt, Hà Lê, Rhymastic và Binz. Kết quả trận đấu này là Binz dẫn đầu với 1290 điểm bình chọn và nhận được 300 điểm hỏa lực. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, khán giả dành sự yêu thích nhiều hơn cả cho phần trình diễn bùng nổ của Đinh Tiến Đạt và Hà Lê. Thế nhưng, 2 rapper chỉ nhận 340 và 330 điểm. Sự chênh lệch quá lớn trong điểm số giữa các rapper khiến khán giả khó hiểu.

Tương tự, việc BB Trần dẫn đầu nhóm Anh tài bí ẩn - gồm Trọng Hiếu, Thanh Duy, ST Sơn Thạch, Neko Lê - với 880 điểm bình chọn gây tranh cãi không kém. Là diễn viên hài duy nhất trong dàn ca sĩ, rapper, BB Trần lộ rõ điểm yếu với giọng hát đều đều, mờ nhạt, thậm chí chênh phô. Trong khi đó, ST Sơn Thạch, Neko Lê chưa quá bứt phá nhưng cũng tròn trịa. Trọng Hiếu gây ấn tượng bởi vũ đạo và hình thể đẹp, Thanh Duy làm chủ sân khấu với chất giọng nội lực kết hợp nhiều động tác khó.

BB Trần vượt qua điểm số của các ca sĩ chuyên nghiệp. Ảnh: NSX.

Tiếp đó, Tiến Luật được điểm cao nhất (960 điểm), vượt trội so với Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Liên Bỉnh Phát và võ sĩ Duy Nhất.

Qua nhiều tiết mục, có thể thấy 350 khán giả ở trường quay của Anh trai vượt ngàn chông gai có xu hướng bỏ phiếu cho những anh tài quen mặt hơn. Cũng có những anh tài vừa quen mặt lại vừa xứng đáng với lượt bình chọn họ nhận, chẳng hạn Jun Phạm trong nhóm Anh tài đa sắc. Nhưng những phần bình chọn gây tranh cãi vẫn nhiều hơn.

Trước đó, Tuấn Hưng giành điểm số cao nhất khi chung team với Bằng Kiều, danh thủ Hồng Sơn, Tự Long hay cựu thành viên nhóm Ngũ Cung Đỗ Hoàng Hiệp xếp sau MC Thành Trung đã trở thành chủ đề gây bàn tán trên mạng xã hội.

“Làm ơn mở bình chọn online để mọi khán giả có thể ủng hộ các anh được không? Cả nghìn người theo dõi như vậy, mà việc các anh đi tiếp hay bị loại chỉ được quyết định bởi mấy trăm người đi xem trực tiếp”, “Toàn bình chọn kiểu gì không hiểu. Có những anh quá tài năng mà lượt bình chọn đội sổ”, khán giả bày tỏ sự không đồng tình với bình chọn ở trường quay.

“Thực sự mãn nhãn với những màn trình diễn của các anh tài, sân khấu đẹp và nóng, các tiết mục chỉn chu, sáng tạo. Chỉ không hài lòng về kết quả bình chọn của khán giả trường quay. Những tiết mục xuất sắc và chuyên nghiệp của một số anh tài như Trọng Hiếu, Bùi Công Nam, HuyR, Thế Vinh, Thanh Duy lại nhận điểm bình chọn thấp. Nếu tiếp tục thế này thì liệu với những công diễn sau, điểm số của các anh có gặp bất lợi và những người tài sẽ bị loại một cách đáng tiếc không?”, một khán giả đặt câu hỏi.