Khi HIEUTHUHAI sexy nhất từ trước đến nay

Với tiết mục "Love Sand" lên sóng tối 6/7, HIEUTHUHAI bày tỏ anh chưa bao giờ sexy đến thế. Phần trình diễn làm bùng nổ sân khấu với vũ đạo quyến rũ.

Live stage 2 lên sóng tối 6/7 hẳn là khoảnh khắc áp lực nhất với tất cả anh trai lẫn khán giả của Anh trai “say hi”. Lý do là đây là màn loại anh trai đầu tiên kể từ khi chương trình lên sóng. 6 anh trai có điểm số thấp nhất trong 3 đội thua bị loại.

Live stage 2 trải qua 2 lượt đấu. Lượt đầu tiên dành cho các nhóm có 4 thành viên và tiếp đến là lượt đấu của những nhóm còn lại. Ở tập trước đó, Song Luân, Isaac, HIEUTHUHAI, Negav lần lượt trở thành đội trưởng của 4 nhóm. 2 nhóm trong số đó có 8 thành viên và 2 nhóm còn lại có 7 thành viên. Mỗi nhóm lại tiếp tục chia thành 2 nhóm nhỏ (gồm 4 thành viên và số thành viên còn lại). Tổng điểm 2 phần trình diễn của mỗi nhóm sẽ quyết định người thắng kẻ thua.

HIEUTHUHAI nhắc tên bạn gái tin đồn

Love Sand của đội HIEUTHUHAI là tiết mục mở màn của live stage 2. Theo nam rapper, từ trước đến giờ, anh chưa khi nào sexy với kiểu vũ đạo dùng thắt lưng đập xuống nền như thế. Vũ đạo sexy, quyến rũ, thậm chí các chàng trai HIEUTHUHAI, Vũ Thịnh, Jsol, Ali Hoàng Dương lột áo, bán nude là điểm nổi trội nhất trong tiết mục này. 4 thành viên có nhiều động tác táo bạo bên vũ công nữ. Đặc biệt, HIEUTHUHAI đảm nhận phần lời đã nhắc tới tên tài khoản bạn gái tin đồn của anh là Babyboo. Love Sand có giai điệu R&B nhẹ nhàng, quyến rũ nhưng không quá mới mẻ hay ấn tượng.

Hình ảnh của HIEUTHUHAI trong tiết mục gợi cảm nhất của anh từ trước đến nay. Ảnh: Vie Channel.

Đồng đội trong tổ đội Gerdnang với HIEUTHUHAI - Negav cũng lần đầu thử sức làm đội trưởng. Negav ám ảnh với những gì Isaac đã thể hiện trong cương vị nhóm trưởng ở vòng live stage 1. Và với Negav, anh thừa nhận chưa sẵn sàng để dẫn dắt cả một “đội quân” có tới 7 thành viên. Nhưng Negav cho thấy anh có khả năng, từ việc chọn các thí sinh cho đội. Ngay từ đầu, Negav đã nhắm tới những anh trai có khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc như Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Rhyder… Và lựa chọn đó hiệu quả khi biến 2 ca khúc ban đầu không được đội Negav ưa thích trở nên hấp dẫn hơn.

Catch Me If You Can của nhóm Negav có concept là một bữa tiệc của những chàng trai quý tộc. Xung quanh họ là những vũ công quyến rũ, gợi cảm. Tiết mục này hấp dẫn về cả âm nhạc lẫn hình ảnh với giai điệu bắt tai, đoạn điệp khúc lôi cuốn, dễ thuộc. Ở cuối phần trình diễn, nhóm của Negav đẩy ca khúc lên cao trào và làm nóng bầu không khí với đoạn beat drop mạnh mẽ, sôi động. Tuy nhiên, lối xử lý ca khúc của Quang Hùng MasterD đôi chỗ hơi sến so với tổng thể một tiết mục quyến rũ như Catch Me If You Can.

Đức Phúc đổ tiền, Isaac mạo hiểm

Đức Phúc nhiều tiền là tuyên bố của nam ca sĩ và anh thể hiện rất rõ điều đó thông qua phần trình diễn Thi sĩ. Tiết mục này như một MV có đầy đủ yếu tố thuyết phục khán giả, từ khung cảnh đẹp, diễn xuất tới hiệu ứng cánh hoa, tuyết rơi lãng mạn và công nghệ đẹp mắt. Đây là tiết mục được đầu tư, dàn dựng cầu kỳ nhất trong tập 4. Về mặt âm nhạc, Thi sĩ là bản ballad buồn, đầy cảm xúc. Erik, Đức Phúc và Phạm Anh Duy tìm về đúng sở trường của bản thân.

Giọng hát nội lực, đầy cảm xúc cùng những nốt cao và đoạn hòa giọng bùng nổ kết hợp khả năng diễn xuất của các anh trai đã chạm tới trái tim người nghe. Đặc biệt, Tage gây bất ngờ giữa những đồng đội có thế mạnh giọng hát. Đoạn rap với flow lạ giúp nam rapper nổi bật ngay cả trong một tiết mục ballad.

Nếu team Đức Phúc đổ tiền thì team Isaac mạo hiểm khi biểu diễn với lửa. Luyện tập tương tác với lửa là một trải nghiệm mới lạ, đồng thời cũng là thách thức lớn đối với các anh trai team Isaac. Trong quá trình tập vũ đạo, Anh Tú bị bỏng và nhiều lúc hoảng loạn vì lửa từ găng tay bốc lên quá mạnh.

Tiết mục của đội Isaac làm bùng nổ sân khấu. Ảnh: Vie Channel.

Anh Tú kể: “Mình sốc, mình choáng, mình biết là mình bị bỏng rồi nhưng vẫn cố nhảy tiếp để không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến mọi người. Và mình lập tức tháo găng tay quăng đi luôn”. Ngược lại, WEAN rất hào hứng khi lần đầu trải nghiệm cảm giác chơi với lửa. Đối mặt với thử thách lần này, đội trưởng Isaac áp lực, mất ăn mất ngủ, đến mức tụt hơn 5 kg.

Mở đầu mạnh mẽ như bộ phim hành động của Hollywood, Hit Drama giữ được năng lượng mạnh mẽ, lôi cuốn, bùng nổ trong xuyên suốt phần trình diễn. Bài hát viết về tình trạng bạo lực mạng nhưng trên nền beat mạnh mẽ, tiếng trống dồn dập tạo nên một tiết mục ấn tượng, mới lạ. Tất cả thành viên trong nhóm gồm Isaac, Anh Tú, Wean, Đỗ Phú Quí đều tỏa sáng trên sân khấu với giọng hát khỏe, vũ đạo và thần thái trình diễn lôi cuốn. Hạn chế ở tiết mục này là phần lời chưa đủ hấp dẫn.

Tập 4 kết thúc sau phần trình diễn của đội Isaac. Bình chọn của các đội chưa được công bố. Tuần sau, tập 5 Anh trai “Say hi” lên sóng là lượt thi đấu thứ 2 của live stage 2.