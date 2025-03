Loạt biển 'ngũ quý' xuất hiện trong phiên đấu giá mới của Bộ Công an

Nhiệm vụ mới của công an xã khi bỏ công an huyện

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, từ ngày 1/3, công an xã đủ điều kiện thực hiện một số thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền của công an huyện.