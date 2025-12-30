Không khí mát mẻ bao trùm TP.HCM và Nam Bộ tối nay 30/12

Chiều tối và đêm, TP.HCM cùng nhiều khu vực Nam Bộ ghi nhận nền nhiệt giảm nhẹ, thời tiết mát mẻ, dễ chịu. Ban ngày trời có nắng gián đoạn, ít mưa; đêm và rạng sáng se lạnh.

TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ se lạnh vào buổi sáng, không khí dễ chịu những ngày đầu năm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong những giờ qua, không khí lạnh tiếp tục di chuyển ra phía Đông và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ và Nam Trung Bộ duy trì trạng thái hoạt động ổn định. Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh vẫn duy trì trên vùng biển phía Đông Nam Bộ.

Cụ thể, thời tiết TP Hồ Chí Minh có mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, không mưa, sáng sớm xuất hiện mù nhẹ. Nhiệt độ ngày và đêm đều giảm nhẹ so với những ngày trước. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 28,8 tới 33,4 độ C, thấp nhất 20,6-22,7 độ C.

Tại trạm Tân Sơn Nhất, nhiệt độ cao nhất ghi nhận 32 độ C, nhiệt độ thấp nhất ban đêm khoảng 22 độ C. Độ ẩm thấp nhất ở mức 46%, cao nhất đạt 100%. Gió đổi hướng nhẹ với vận tốc 1-3 m/s.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết phổ biến mây thay đổi đến nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn, ít mưa. Nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ phổ biến từ 0,5 tới 1,5 độ C, trong khi nhiệt độ ban đêm trên toàn khu vực cũng có xu hướng giảm.

Thời tiết cụ thể cho các tiểu vùng TP Hồ Chí Minh trong ngày 30/12.

Khu vực miền Đông Nam Bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất dao động 30,5-33,2 độ C. Nơi có nhiệt độ cao nhất là Đồng Phú với 33,2 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-22,3 độ C, thấp nhất tại Phước Long 18 độ C - Tà Lài 18,2 độ C.

Tại miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 29,8 tới 32,2 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21,8-25,7 độ C.

Dự báo trong 2-3 ngày tới, không khí lạnh tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía Đông. Khoảng từ ngày 1 tới 2/1/2026, không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại. Gió Đông Bắc trên vùng biển phía Đông Nam Bộ giảm cường độ, duy trì ở mức trung bình.

Chỉ số chất lượng không khí (AQI⁺) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại TP Hồ Chí Minh.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục hạ trục về phía Nam Bộ và có xu hướng suy yếu. Thời tiết Nam Bộ nhìn chung mây thay đổi, sáng sớm có nơi xuất hiện mù nhẹ, ban ngày nắng, ban đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời se lạnh, riêng khu vực phía Bắc miền Đông có nơi trời lạnh.

Trên biển, khu vực từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng của gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, khiến biển động. Sóng biển cao 2-3 m.

Về chất lượng không khí, theo số liệu quan trắc, chỉ số AQI tại TP Hồ Chí Minh ở mức 71-78, thuộc ngưỡng trung bình. Nồng độ bụi mịn PM2.5 đo được khoảng 23,5 µg/m³, có thể ảnh hưởng nhẹ đến các nhóm nhạy cảm.