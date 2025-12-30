Thời tiết TP.HCM và các điểm du lịch phía Nam kỳ nghỉ Tết Dương 2026

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết TP.HCM và các điểm du lịch phía Nam không mưa, ngày nắng, tiết trời hanh khô, sáng sớm trời se lạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ vừa có thông tin dự báo thời tiết phục vụ dịp Tết Dương lịch 2026 trên khu vực TP.HCM và một số điểm du lịch.

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, thời tiết TP.HCM và các điểm du lịch phía Nam không mưa, ngày nắng, tiết trời hanh khô, sáng sớm trời se lạnh. Ảnh minh họa: Duy Anh.

Theo đó, về xu thế chung, khoảng ngày 1-2/1/2026, không khí lạnh được tăng cường xuống nước ta. Thời tiết TP.HCM, mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Riêng từ ngày 1-4/1/2026, sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-33 độ C, khu vực Sở Sao (Bình Dương cũ) có nơi trên 33 độ C; nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21-24 độ C; chỉ số UV cao nhất từ 5-8.

Thời tiết chi tiết tại TP.HCM từ ngày 30/12/2025 đến ngày 2/1/2026 như sau:

Khu vực trung tâm thành phố (Phường Sài Gòn, phường Bàn Cờ, phường Khánh Hội, phường Bình Thạnh, phường Diên Hồng, phường Phú Nhuận, phường Chợ Lớn, phường Bình Tây, phường Chánh Hưng, phường Bình Đông, phường Hòa Bình, phường Gò Vấp, phường Tân Bình, phường Tân Phú): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C, thấp nhất từ 22-23 độ C.

Khu vực phía Đông (Phường An Khánh, phường Bình Trưng, phường Cát Lái, phường Hiệp Bình, phường Tam Bình, phường Thủ Đức, phường Long Bình, phường Tăng Nhơn Phú, phường Long Trường, phường Long Phước): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 22-23 độ C.

Khu vực phía Tây (Phường Bình Hưng Hòa, phường An Lạc, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, Xã Bình Lợi): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 22-23 độ C.

Khu vực phía Bắc và Đông Bắc (Phường Thới An, xã Xuân Thới Sơn, xã Bà Điểm, xã Thái Mỹ, xã Củ Chi, xã Nhuận Đức, xã An Nhơn Tây, xã Phú Hòa Đông, xã Tân An Hội, phường Bình Dương, phường Chánh Hiệp, phường Thủ Dầu Một, phường Phú Lợi, phường Đông Hòa, phường Dĩ An, phường Tân Đông Hiệp, phường Thuận An, phường Thuận Giao, phường An Phú, phường Bình Hòa, phường Lái Thiêu, phường Vĩnh Tân, phường Bình Cơ, phường Tân Uyên, phường Tân Khánh, phường Tân Hiệp, phường Tây Nam, phường Long Nguyên, phường Bến Cát, phường Hòa Lợi, phường Thới Hòa, phường Phú An, phường Chánh Phú Hòa): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C, thấp nhất từ 22-24 độ C.

Phía Đông Nam (Phường Tân Thuận, xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước, xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh, xã Bình Hưng, xã Hưng Long, xã Thạnh An, xã Cần Giờ, xã Bình Khánh, xã An Thới Đông, Rừng Sác, phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng, xã Long Sơn): Không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, thấp nhất từ 22-24 độ C.

Thời tiết một số địa điểm du lịch trong đêm 31/12/2025 và ngày 1/1/2026

Huế: Ngày nắng, không mưa; Gió đông nam cấp 2-3; Nhiệt độ thấp nhất: 15-16 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 25-26 độ C.

Đà Nẵng: Ngày nắng, không mưa; Gió đông nam cấp 2-3; Nhiệt độ thấp nhất: 17-18 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 24-25 độ C.

Nha Trang: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 3-4; Nhiệt độ thấp nhất: 20-21 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 26-27 độ C.

Đà Lạt: Ngày nắng, không mưa; Gió nhẹ; Nhiệt độ thấp nhất: 10-11 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 23-24 độ C.

Phan Thiết: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 3-4; Nhiệt độ thấp nhất: 22-23 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 29-30 độ C.

Cần Thơ: Ngày nắng, không mưa; Gió nhẹ; Nhiệt độ thấp nhất: 23-24 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-31 độ C.

Hà Tiên: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 2-3; Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 28-29 độ C.

Đặc khu Côn Đảo: Ngày nắng, không mưa; Gió Đông Bắc cấp 5; Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 29-30 độ C.

Đặc khu Phú Quốc: Ngày nắng, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 24-25 độ C; Nhiệt độ cao nhất: 30-31 độ C.

“Tiết trời hanh khô, sáng sớm trời se lạnh. Đề phòng các bệnh về hô hấp ở người già và trẻ nhỏ. Người dân cần chuẩn bị áo chống nắng, nón mũ, ô dù khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào thời điểm trưa”, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ khuyến cáo.