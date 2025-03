Nhiệm vụ mới của công an xã khi bỏ công an huyện

Theo Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, từ ngày 1/3, công an xã đủ điều kiện thực hiện một số thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền của công an huyện.

Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Người phát ngôn Bộ Công an. Ảnh: Nhật Bắc.

Chiều 5/3, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên nêu câu hỏi với đại diện Bộ Công an về việc công an xã, phường hiện nay có chức năng, nhiệm vụ gì mới sau tinh gọn bộ máy. Người dân có thể thực hiện các dịch vụ gì ở công an xã, phường?

Trả lời câu hỏi trên, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên - Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ ngày 1/3, ngành Công an tiếp nhận thêm 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành và mô hình tổ chức công an địa phương giảm từ 3 cấp xuống còn hai cấp (cấp tỉnh và cấp xã).

Theo ông Tuyên, chức năng, nhiệm vụ của công an cấp huyện được chuyển giao cho công an tỉnh và công an xã.

Trước đó ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành thông tư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của công an xã, phường, thị trấn. Trong đó, công an xã có một số chức năng, nhiệm vụ mới so với trước đây, như tham mưu với Giám đốc Công an tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (trước là trưởng công an huyện).

Công an xã cũng được giao chức năng, nhiệm vụ như: trực tiếp quản lý người được hưởng án treo, người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; tiếp nhận, giải quyết thêm một số thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân ngay từ cơ sở.

Ông Tuyên cho biết, công an xã hiện nay đủ điều kiện có thể tiếp nhận, giải quyết tối đa 35 thủ tục hành chính/dịch vụ công trực tuyến trong các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh; cấp và quản lý căn cước; định danh và xác thực điện tử quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới.

Từ ngày 1/3, tại công an xã người dân được thực hiện một số thủ tục hành chính trước đây thuộc thẩm quyền của công an huyện như: đăng ký ô tô, xe máy; cấp mới, đổi, cấp lại thẻ căn cước cho người đủ từ 14 tuổi trở lên và cho người dưới 14 tuổi; cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức; tiếp nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

“Đến nay, bộ máy mới được vận hành được 5 ngày, mọi hoạt động phục vụ nhân dân không bị gián đoạn, cơ bản không có gì vướng mắc”, ông Tuyên nói.

Ông cho biết, những ngày vừa qua, lãnh đạo Bộ Công an đã cử rất nhiều đoàn kiểm tra, giám sát tại các địa phương để kịp thời nắm bắt tình hình.