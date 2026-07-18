Loại củ giá rẻ được ví như nhân sâm trắng, dưỡng gan thận rất tốt

Từ lâu củ cải trắng đã là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh, kho hay muối chua của gia đình Việt.

Thế nhưng, ít ai biết rằng loại củ bình dân, dễ mua này lại được ví von là "nhân sâm trắng" nhờ kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá mà nó mang lại cho cơ thể.

"Trợ thủ" đắc lực cho hệ tiêu hóa

Nếu bạn thường xuyên bị đầy bụng, khó tiêu thì củ cải trắng chính là giải pháp. Các enzyme như diastase, amylase và esterase có trong củ cải giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa, phân hủy carbohydrate, chất đạm và chất béo. Đồng thời, lượng chất xơ dồi dào trong củ cải cũng giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Hàm lượng Vitamin C cực cao trong củ cải trắng là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của virus và vi khuẩn. Bên cạnh đó, Vitamin C còn kích thích sản sinh collagen, mang lại làn da mịn màng, ngăn ngừa thâm nám và lão hóa sớm.

Củ cải trắng được ví von là "nhân sâm trắng" nhờ kho tàng dinh dưỡng vô cùng quý giá mà nó mang lại cho cơ thể. Ảnh: VTC News.

Giúp giải độc, bảo vệ gan và thận

Củ cải trắng được xem là một chất thanh lọc tự nhiên (detox) cho cơ thể. Nó có đặc tính lợi tiểu, giúp kích thích đào thải độc tố, canxi dư thừa qua đường tiết niệu, ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Đối với gan, củ cải hỗ trợ kiểm soát các enzyme gan, giảm các tổn thương do độc tố tích tụ.

Hỗ trợ ổn định huyết áp và bảo vệ tim mạch

Củ cải trắng là nguồn cung cấp Kali dồi dào - một khoáng chất quan trọng giúp làm giãn mạch máu, điều hòa lưu lượng máu và giữ cho huyết áp luôn ở mức ổn định. Ngoài ra, các hợp chất anthocyanin có trong củ cải giúp giảm cholesterol xấu, bảo vệ thành mạch và ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch nguy hiểm.

Hỗ trợ phòng chống ung thư

Củ cải trắng thuộc nhóm rau củ nổi tiếng với khả năng kháng ung thư. Khi chúng ta nhai củ cải, chất glucosinolate sẽ chuyển hóa thành isothiocyanate. Đây là hoạt chất có khả năng ức chế sự hình thành khối u, tiêu diệt các tế bào ung thư mà không làm ảnh hưởng đến tế bào khỏe mạnh.

Giúp giảm cân, giữ dáng an toàn

Với hàm lượng nước lớn, giàu chất xơ nhưng calo và chất béo lại gần như bằng không, củ cải trắng là thực phẩm "vàng" cho thực đơn siết cân. Ăn củ cải giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ vi chất cho cơ thể.

Củ cải trắng không chỉ là nguyên liệu giúp món ăn thêm ngọt thanh mà còn là "vị thuốc quý" chăm sóc sức khỏe toàn diện từ hệ hô hấp, tiêu hóa cho đến vóc dáng. Hãy bổ sung củ cải trắng vào thực đơn hàng tuần một cách hợp lý và khoa học để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình nhé