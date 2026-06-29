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Thể thao

Liverpool hụt 'bom tấn' 100 triệu euro vào tay PSG

  • Thứ hai, 29/6/2026 06:57 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Dù sẵn sàng chi đậm cho Yan Diomande, Liverpool vẫn phải nếm trái đắng khi ngôi sao 19 tuổi quyết định chọn Paris Saint-Germain làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

Yan Diomande được cho là muốn gia nhập PSG.

Bất chấp những nỗ lực theo đuổi gắt gao từ đội bóng vùng Merseyside, tuyển thủ người Bờ Biển Ngà ưu tiên dự án thể thao tại sân Parc des Princes.

Trước đó, Liverpool hoạt động tích cực trên thị trường khi kích hoạt thành công điều khoản giải phóng 40 triệu euro cho Victor Munoz từ Osasuna. Sau thương vụ này, "The Kop" tiếp tục nhắm tới Diomande như mục tiêu trọng điểm để nâng cấp hàng công.

Đội bóng nước Anh từng bị RB Leipzig từ chối lời đề nghị đầu tiên trị giá 100 triệu euro nhưng được cho là chuẩn bị sẵn một đề xuất thứ hai hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ nhà báo David Ornstein, kế hoạch của Liverpool chính thức đổ vỡ. Diomande bị thuyết phục hoàn toàn bởi dự án dài hạn do chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và cố vấn bóng đá Luis Campos dẫn dắt. Cầu thủ 19 tuổi bày tỏ mong muốn được phát triển sự nghiệp dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Luis Enrique.

Ngôi sao trẻ người Bờ Biển Ngà tin rằng môi trường tại PSG sẽ cung cấp bệ phóng tốt nhất để anh chinh phục các danh hiệu tập thể và hướng tới giải thưởng Quả bóng vàng trong tương lai. Hiện tại, đội ngũ đại diện của Diomande đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán để sớm hoàn tất thương vụ chuyển nhượng sang đội bóng thủ đô nước Pháp trong những tuần tới.

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Huy Trưởng

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