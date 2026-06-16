Tài năng 90 triệu euro choáng vì phỏng vấn quá nhiều

Yan Diomande, tài năng trẻ sáng giá của Bờ Biển Ngà, thừa nhận mệt mỏi khi phải thực hiện hàng loạt cuộc phỏng vấn sau trận đấu với Ecuador.

Diomande (11) góp công giúp Bờ Biển Ngà giành 3 điểm. Ảnh: Reuters.

Hôm 15/6, Bờ Biển Ngà có màn ra quân thuận lợi tại bảng E World Cup 2026 khi đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0. Amad Diallo của MU là người ghi bàn duy nhất, nhưng Diomande mới được ban tổ chức bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận (MVP).

Danh hiệu cá nhân này đồng nghĩa với việc ngôi sao trẻ trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, hàng loạt đài truyền hình, cơ quan báo chí và nền tảng kỹ thuật số đã xếp hàng chờ phỏng vấn cầu thủ sinh năm 2002.

Tuy nhiên, sau khi liên tục trả lời câu hỏi từ nhiều phóng viên khác nhau, tuyển thủ Bờ Biển Ngà bắt đầu tỏ ra mệt mỏi. Khi được đề nghị thực hiện thêm một cuộc phỏng vấn, anh thẳng thắn từ chối bằng câu nói đầy hài hước: “Tôi đã thực hiện hơn 10 cuộc phỏng vấn rồi. Tôi không được trả tiền để nói chuyện”.

Phát biểu ngắn gọn nhưng chân thật của Diomande nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Chỉ trong ít phút, đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ.

Sự bùng nổ của Diomande trong màu áo Leipzig mùa vừa qua giúp giá trị chuyển nhượng của anh tăng mạnh. Theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt, cầu thủ này hiện được định giá 90 triệu euro, tăng vọt so với mức 1,5 triệu euro cách đây một năm. Hai ông lớn châu Âu là Liverpool và PSG đều đang quan tâm đến Diomande trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Video cầu thủ MU ghi bàn ở World Cup 2026 Sáng 15/6, Amad Diallo ghi bàn duy nhất giúp Bờ Biển Ngà đánh bại Ecuador với tỷ số 1-0 thuộc bảng E World Cup 2026.