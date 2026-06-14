Yan Diomande - từ vô danh đến ngôi sao 90 triệu euro

Chỉ sau một năm, Yan Diomande đi từ đội trẻ Leganes đến World Cup 2026 và trở thành một trong những tài năng được săn đón nhất châu Âu.

Yan Diomande thăng tiến vượt bậc.

Một năm trước, Yan Diomande gần như không được biết đến ngoài phạm vi học viện của Leganes. Hôm nay, cầu thủ người Bờ Biển Ngà bước vào World Cup 2026 với tư cách ngôi sao trẻ sáng giá của RB Leipzig và là mục tiêu theo dõi của nhiều ông lớn châu Âu.

Mùa giải 2025/26 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Diomande. Cầu thủ chạy cánh sinh năm 2006 được bầu chọn là Cầu thủ trẻ hay nhất Bundesliga sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Leipzig.

Hành trình thăng tiến của Diomande diễn ra với tốc độ chóng mặt. Trưởng thành trong môi trường bóng đá tại Mỹ, anh gia nhập Leganes vào năm 2025. Dù ban đầu được xếp cho đội trẻ, Diomande nhanh chóng gây ấn tượng và được trao cơ hội ở đội một. Chỉ sau 10 trận tại La Liga, anh ghi 2 bàn và có một kiến tạo.

Dù Leganes phải xuống hạng, Leipzig vẫn quyết định chi 20 triệu euro để đưa cầu thủ trẻ này đến Bundesliga. Đó là khoản đầu tư mang lại hiệu quả tức thì.

Trong mùa giải đầu tiên tại Đức, Diomande ghi 12 bàn và thực hiện 8 kiến tạo. Anh cũng trở thành cầu thủ rê bóng thành công nhiều nhất Bundesliga với 197 lần, vượt qua nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu giải đấu.

Tốc độ là một trong những vũ khí nổi bật của cầu thủ người Bờ Biển Ngà. Anh đạt vận tốc tối đa 36,3 km/h, thuộc nhóm những cầu thủ nhanh nhất Bundesliga mùa vừa qua.

Bên cạnh đó, Diomande còn dẫn đầu giải đấu về số pha tranh chấp thành công với 437 lần. Những thống kê này phản ánh sự toàn diện trong lối chơi của cầu thủ mới 19 tuổi.

Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất của anh là cú hat-trick được ghi khi mới 19 tuổi và 22 ngày. Thành tích đó giúp Diomande trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Bundesliga lập hat-trick.

Yan Diomande đang được các CLB châu Âu săn đón.

Phong độ ấn tượng ở cấp CLB nhanh chóng mở ra cánh cửa đội tuyển quốc gia. Tháng 10/2025, Diomande ra mắt tuyển Bờ Biển Ngà trong chiến thắng 7-0 trước Seychelles ở vòng loại World Cup. Anh ghi một bàn ngay trong trận đấu đầu tiên khoác áo đội tuyển.

Sau đó, cầu thủ này tiếp tục lập công trong trận thắng Kenya, góp phần giúp Bờ Biển Ngà giành vé đến World Cup 2026. Tại CAN Cup, Diomande cũng để lại dấu ấn khi giúp đội nhà vào tứ kết. Anh ghi một bàn thắng và giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ khả năng tạo cơ hội và đột phá nổi bật.

Sự bùng nổ của Diomande khiến giá trị chuyển nhượng của anh tăng mạnh. Theo các đánh giá mới nhất, cầu thủ này hiện được định giá khoảng 90 triệu euro, tăng từ mức 1,5 triệu euro cách đây một năm.

Liverpool và PSG là hai trong số những đội bóng được cho là đang theo sát sự phát triển của ngôi sao trẻ này. Tuy nhiên, Leipzig vẫn nắm lợi thế lớn khi Diomande còn hợp đồng đến năm 2030 và không có điều khoản giải phóng.

World Cup 2026 được xem là sân khấu tiếp theo để cầu thủ 19 tuổi khẳng định tên tuổi. Trong màu áo Bờ Biển Ngà, Diomande sẽ đối đầu Đức, Ecuador và Curaçao ở vòng bảng.

Đó là cơ hội để một trong những phát hiện lớn nhất của bóng đá châu Âu mùa vừa qua tiếp tục đưa tên tuổi của mình lên một tầm cao mới.