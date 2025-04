Lisa mặc sexy, làm bùng nổ sân khấu ở Mỹ

Trên sân khấu Sahara, Lisa mang đến màn trình diễn ấn tượng, khuấy động bầu không khí sôi động tại Coachella 2025. Tái xuất lễ hội âm nhạc đình đám, em út BlackPink khẳng định năng lực qua loạt ca khúc làm nên tên tuổi trong vai trò solo.

Ngay sau màn chào sân, Lisa chinh phục hàng nghìn khán giả với Thunder, Fuwt, Lalisa, New Woman, Rockstar... Vũ đạo mạnh mẽ, thần thái cuốn hút, năng lượng bùng nổ, trang phục bắt mắt, Lisa hoàn toàn làm chủ sân khấu trong từng tiết mục. Vấn đề trang phục cũng được cải thiện, táo bạo nhưng không phản cảm. Song, một số thời điểm nữ thần tượng sinh năm 1997 còn hạn chế về giọng hát.

Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự phấn khích trước màn trình diễn của Lisa tại Coachella 2025. Bên cạnh những lời khen dành cho giọng hát, năng lượng, một số khán giả không hài lòng với màn tương tác nóng bỏng giữa Lisa và vũ công khi thể hiện ca khúc Money.

"Tôi không thích thú với phần vũ đạo này. Dù là fan hâm mộ nhưng không có nghĩa sẽ ủng hộ những khoảnh khắc như thế này","Bỏ qua đoạn vũ đạo đó thì giọng hát và khả năng trình diễn của Lisa rất tốt, phù hợp với bầu không khí tại Coachella", một số khán giả bình luận.

Theo thông tin từ ban tổ chức Coachella 2025, Lisa và Jennie sẽ biểu diễn vơi tư cách nghệ sĩ solo. Sau set diễn của Lisa vào thứ sáu, Jennie sẽ biểu diễn vào chủ nhật, hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng trên sân khấu Coachella. Sự kiện đánh dấu màn tái xuất của Lisa và Jennie sau khi BlackPink mang đến màn trình diễn gây sốt tại Coachella 2023.

