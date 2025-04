Trend 'Taylor Swift đã kết hôn chưa?’ gây sốt

Theo Mandatory, một trend mới mang tên “Taylor Swift đã kết hôn chưa?” đang gây sốt trên mạng xã hội những ngày gần đây. Thực chất, mọi chuyện xuất phát từ loạt ảnh do A.I. tạo ra, làm dấy lên những tin đồn về đám cưới bí mật giữa Taylor Swift và Travis Kelce.

Cụ thể, trong loạt ảnh này, ngôi sao nhạc pop và bạn trai mặc trang phục cưới. Giọng ca Bad Blood diện váy cưới ren và búi tóc thấp, trong khi ngôi sao bóng bầu dục mặc áo vest, sơ mi trắng và thắt nơ.

Những bức ảnh này được lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người nghi ngờ việc cặp đôi bí mật kết hôn. Không ít tài khoản đặt câu hỏi “Taylor Swift đã kết hôn chưa?” trên mạng xã hội, từ đó tạo thành trend.

Trước đó, Taylor Swift và bạn trai từng không ít lần vướng tin đồn đã tổ chức “đám cưới bí mật”. Thậm chí, trong thời gian hẹn hò với nam diễn viên người Anh Joe Alwyn, nữ ca sĩ cũng thường xuyên bị đồn về việc kết hôn hay mang thai. Siêu sao nhạc pop sau đó đã mạnh mẽ lên tiếng về quyền của phụ nữ, cho rằng không cần phải giải thích trước các lời đồn đoán thất thiệt.

Về mối tình hiện tại của Taylor, một số nguồn tin cho biết Kelce có thể sẽ “đẩy nhanh tiến độ”. Sau hai năm hẹn hò, anh dường như sẵn sàng cầu hôn Taylor bất cứ lúc nào. Một bài viết trên trang Life & Style dẫn lời người trong cuộc, cho biết Kelce “muốn kết hôn với Taylor ngay lập tức và sẵn sàng lập gia đình bất cứ khi nào cô ấy cảm thấy sẵn sàng”. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng Travis đang nôn nóng và tâm sự với Taylor rằng anh sẵn lòng có con trước cả khi tổ chức đám cưới.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, một người hàng xóm của Kelce - Wes Bergmann, gây chú ý khi tiết lộ về mối quan hệ giữa nam cầu thủ với Taylor. Anh cho biết cặp đôi thực chất đã hẹn hò nhiều tháng trước khi họ chính thức công khai mối quan hệ. Bergmann từng kể lại chuyện Taylor hẹn hò Kelce từ khá lâu trước đó với mọi người, song không ai tin lời anh nói.

“Tôi là người đầu tiên biết về những chuyện này. Và tôi đã cố gắng kể nhưng không ai tin”, người này chia sẻ.

