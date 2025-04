Cựu thành viên T-ara bị tuyên án tù

Theo Star News, Areum, cựu thành viên nhóm nhạc T-ara, tiếp tục bị Tòa án quận Suwon tuyên phạt 6 tháng tù giam, được hưởng án treo trong vòng hai năm với tội danh lừa đảo.

Tháng 12/2024, Ahreum bị cáo buộc khi vay 37 triệu won (gần 27.000 USD ) từ người hâm mộ và người quen nhưng không trả lại.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cô tiết lộ bản thân đang mang thai con của bạn trai Seo Dong Hoon. Kết quả điều tra xác định Seo Dong Hoon là kẻ chủ mưu, còn Ahreum là người giúp sức không tích cực nên cô bị truy tố không giam giữ.

Ban đầu cơ quan điều tra xác định có hơn 10 nạn nhân với tổng thiệt hại là 37 triệu won nhưng Areum phủ nhận và cho rằng đó là hành động do hacker gây ra. Nữ ca sĩ và bạn trai đã nhiều lần cãi vã và hủy hôn ước.

Hồi tháng 1/2025, Areum từng bị Tòa án quận Suwon kết án hai năm quản chế vì tội lạm dụng, dụ dỗ, bắt cóc trẻ em và bôi nhọ.

Năm 2019, Areum kết hôn với doanh nhân Kim Yong Gul và có hai con trai. Tới tháng 12/2024, cô tuyên bố ly hôn, đồng thời tố cáo chồng cũ có hành vi bạo hành. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cảnh sát xác định người chồng cũ vô tội. Ngược lại, Areum và mẹ bị cáo buộc lạm dụng trẻ em và bôi nhọ doanh nhân Kim Yong Gul.

Tại tòa án, Lee Areum thừa nhận mọi cáo buộc và khẳng định không có ý định bôi nhọ chồng cũ, nhưng cô không nỗ lực đính chính sự thật. Liên quan đến tội lạm dụng trẻ em, Lee Areum thừa nhận sai lầm. Các con của cô hiện được giao cho người giám hộ. Areum phải hoàn thành 40 giờ học về phòng chống lạm dụng trẻ em. Mẹ của Lee Areum cũng bị truy tố về tội lạm dụng trẻ em và bị kết án một năm quản chế.

