Lingard khóc

Jesse Lingard rời FC Seoul theo cách trọn vẹn nhất. Anh ghi bàn, rơi nước mắt và gửi lời chào cuối cùng cảm xúc sau hai năm tuyệt vời tại Hàn Quốc.

Khoảnh khắc Lingard bật khóc.

Ngôi sao một thời của MU khẳng định trước đó rằng trận gặp Melbourne City tại vòng bảng AFC Champions League Two sẽ là lần cuối anh khoác áo đội bóng Hàn Quốc. Và đêm 10/12, anh biến nó thành một buổi chia tay hoàn hảo.

Phút 31, Lingard chọn vị trí tinh quái để đón đường căng ngang của Choi Jun và dứt điểm mở tỷ số. Bàn thắng khiến sân Seoul World Cup nổ tung, như một lời tri ân cho hành trình mà cầu thủ 32 tuổi này cống hiến. Dù đội khách gỡ hòa ở phút 74, kết quả 1-1 không làm giảm ý nghĩa đặc biệt của buổi tối chia tay.

Lingard không kìm nổi cảm xúc sau tiếng còi mãn cuộc. Anh đứng giữa sân, mắt đỏ hoe rồi bật khóc khi nhìn lên khán đài nơi các CĐV FC Seoul hô vang tên mình. Hai năm gắn bó, một bàn thắng chia tay và bầu không khí ấm áp khiến Lingard như nghẹn lại.

Sau trận, Lingard đăng lời nhắn lên mạng xã hội: "Tạm biệt FC Seoul. Thật vinh dự khi được đại diện cho CLB này. Các bạn sẽ luôn ở trong tim tôi". Tuần trước, anh cũng xác nhận ra đi bằng một thông điệp chân thành, nhấn mạnh hai năm ở Hàn Quốc là trải nghiệm không thể quên, từ bầu không khí sân cỏ đến tình cảm người hâm mộ.

Bàn thắng cuối cùng của Lingard cho đội Hàn Quốc.

Dù không giành danh hiệu, Lingard vẫn để lại dấu ấn rõ rệt. Mùa đầu tiên, anh giúp FC Seoul cán đích thứ 4, thành tích tốt nhất của CLB từ năm 2019. Mùa vừa qua, đội đứng thứ 6. Qua 66 trận, Lingard góp 18 bàn và 10 kiến tạo, đưa FC Seoul trở lại nhóm đội cạnh tranh ở K League và AFC Champions League Two.

Khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 sắp mở cửa, tương lai của ngôi sao người Anh được nhiều CLB quan tâm. Anh khẳng định bản thân sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo sau trải nghiệm khó quên ở K.League.

Một chương khép lại, nhưng mở ra một hành trình mới cho Lingard. Khả năng cựu sao MU sẽ trở lại châu Âu chơi bóng. Trước đó, Lingard gắn bó với MU 22 năm, ra sân 232 trận và góp công vào 3 danh hiệu lớn gồm FA Cup, Europa League và League Cup.