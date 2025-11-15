Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuộc sống giàu có của Lingard ở Hàn Quốc

  Thứ bảy, 15/11/2025 20:41 (GMT+7)
Jesse Lingard hé lộ cuộc sống đẳng cấp tại Seoul trong đoạn clip xuất hiện trên chương trình thực tế nổi tiếng Hàn Quốc "I Live Alone".

Lingard đang tận hưởng cuộc sống giàu có ở Hàn Quốc.

Tại penthouse sang trọng của mình, cựu sao MU gây ấn tượng với tầm nhìn ngoạn mục ra toàn cảnh thủ đô, gồm cả sông Hán. "Tôi thích những căn hộ có view đẹp. Thức dậy nhìn ra cảnh đẹp luôn mang đến cảm giác tuyệt vời", Lingard chia sẻ.

Căn hộ của anh còn được trang trí bằng áo đấu của các ngôi sao bóng đá, trong đó có đồng đội cũ ở MU và huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, Park Ji-Sung. Một chiếc bảng trắng với những câu nói truyền cảm hứng cũng được anh đọc mỗi sáng để giữ tinh thần lạc quan.

Không chỉ gây chú ý với căn hộ, Lingard còn thể hiện tình yêu với các sản phẩm làm đẹp Hàn Quốc. Trong clip, anh rửa mặt bằng khăn ướt và nói: "K-skincare là nhất. Bạn có muốn da mình bóng như kính không?".

Lingard không quên khoe phong cách thời trang sành điệu trong phòng thay đồ, trước khi ra ngoài tận hưởng không khí mua sắm sầm uất ở Seoul.

Lingard khởi đầu sự nghiệp tại MU khi mới 9 tuổi. Anh có tổng cộng 232 lần ra sân, nhưng quãng thời gian tại Old Trafford đầy thử thách. Khi gia nhập FC Seoul vào năm 2024, Lingard cũng đối mặt với áp lực lớn.

Tuy nhiên, Lingard nhanh chóng chứng minh giá trị. Anh trở thành cầu thủ được yêu mến nhất đội, đeo băng đội trưởng từ đầu 2025. Anh tỏa sáng trên sân với 6 bàn thắng sau 26 trận đầu tiên, trước khi nâng thành tích lên 9 bàn sau 36 trận ở mùa giải tiếp theo.

Lingard giờ là biểu tượng bóng đá tại Seoul và hình mẫu cho phong cách sống sang chảnh, thời thượng của các cầu thủ nước ngoài tại K-League.

Jesse Lingard được vinh danh "Cầu thủ hay nhất tháng" của K.League 1 sau chuỗi phong độ ấn tượng trong màu áo FC Seoul.

Marcus Rashford được kỳ vọng có trận ra mắt Barcelona trong cuộc đối đầu với FC Seoul của Jesse Lingard vào ngày 31/7.

Jesse Lingard tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp và giúp FC Seoul giành chiến thắng 1-0 trước Ulsan Hyundai ở vòng 22 K League 1 hôm 20/7.

  • Jesse Lingard

    Jesse Lingard

    Jesse Lingard là cầu thủ đa năng đang chơi cho CLB Manchester United (Anh). Vị trí sở trường của Lingard là chạy cánh nhưng anh cũng có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ tấn công. Gắn bó với MU từ năm 7 tuổi nhưng phải đến thời HLV Louis Van Gaal, cầu thủ người Anh mới có lần đầu ra mắt đội một vào tháng 8/2014, khi đã 23 tuổi.

    Bạn có biết: Khi còn là một cầu thủ trẻ, Jesse Lingard từng bị HLV mắng vì liên tục bắt chước những pha đảo chân học được từ đàn anh Cristiano Ronaldo trong buổi tập.

    • Ngày sinh: 15/12/1992
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Câu lạc bộ: Manchester United
    • Số áo: 14

