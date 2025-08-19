Lần đầu của Lingard ở Hàn Quốc

Jesse Lingard được vinh danh "Cầu thủ hay nhất tháng" của K.League 1 sau chuỗi phong độ ấn tượng trong màu áo FC Seoul.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ người Anh nhận danh hiệu này kể từ khi cập bến Hàn Quốc hồi tháng 2/2024. Trong tháng 7, Lingard thi đấu thăng hoa với 2 bàn thắng sau 4 trận, 2 lần được bầu chọn cầu thủ hay nhất trận và một lần nhận giải cầu thủ của tuần.

Phong độ bùng nổ giúp anh vượt qua nhiều ứng viên để đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất tháng tại giải đấu hàng đầu Hàn Quốc. Chia sẻ sau khi nhận giải, Lingard khẳng định anh tìm lại niềm vui chơi bóng tại FC Seoul sau khi bị Nottingham Forest thanh lý hợp đồng.

Cựu sao MU chia sẻ: "Cuộc sống ở Hàn Quốc rất ổn, tôi nhanh chóng hòa nhập với phong cách bóng đá nơi đây". Anh thậm chí tiết lộ có thể thoải mái thưởng thức món gà rán McDonald’s hay pizza Papa Johns.

Giao kèo hiện tại của cầu thủ 32 tuổi sẽ hết hạn vào tháng 11, nhưng FC Seoul có quyền gia hạn thêm 12 tháng. Dù vậy, Lingard cũng thừa nhận bản thân vẫn để ngỏ khả năng trở lại Anh thi đấu nếu có cơ hội.

Cá nhân Lingard và đồng đội còn nhiều việc phải làm. Đội bóng thủ đô hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Jeonbuk tới 23 điểm. Lingard sẽ tiếp tục gánh vác hàng công khi FC Seoul đối đầu Ulsan trong trận đấu cuối tuần này, với hy vọng duy trì mạch phong độ ấn tượng.