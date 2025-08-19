Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lần đầu của Lingard ở Hàn Quốc

  • Thứ ba, 19/8/2025 17:38 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Jesse Lingard được vinh danh "Cầu thủ hay nhất tháng" của K.League 1 sau chuỗi phong độ ấn tượng trong màu áo FC Seoul.

Đây là lần đầu tiên tiền vệ người Anh nhận danh hiệu này kể từ khi cập bến Hàn Quốc hồi tháng 2/2024. Trong tháng 7, Lingard thi đấu thăng hoa với 2 bàn thắng sau 4 trận, 2 lần được bầu chọn cầu thủ hay nhất trận và một lần nhận giải cầu thủ của tuần.

Phong độ bùng nổ giúp anh vượt qua nhiều ứng viên để đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất tháng tại giải đấu hàng đầu Hàn Quốc. Chia sẻ sau khi nhận giải, Lingard khẳng định anh tìm lại niềm vui chơi bóng tại FC Seoul sau khi bị Nottingham Forest thanh lý hợp đồng.

Cựu sao MU chia sẻ: "Cuộc sống ở Hàn Quốc rất ổn, tôi nhanh chóng hòa nhập với phong cách bóng đá nơi đây". Anh thậm chí tiết lộ có thể thoải mái thưởng thức món gà rán McDonald’s hay pizza Papa Johns.

Giao kèo hiện tại của cầu thủ 32 tuổi sẽ hết hạn vào tháng 11, nhưng FC Seoul có quyền gia hạn thêm 12 tháng. Dù vậy, Lingard cũng thừa nhận bản thân vẫn để ngỏ khả năng trở lại Anh thi đấu nếu có cơ hội.

Cá nhân Lingard và đồng đội còn nhiều việc phải làm. Đội bóng thủ đô hiện đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng Jeonbuk tới 23 điểm. Lingard sẽ tiếp tục gánh vác hàng công khi FC Seoul đối đầu Ulsan trong trận đấu cuối tuần này, với hy vọng duy trì mạch phong độ ấn tượng.

Rashford sắp chạm trán Lingard

Marcus Rashford được kỳ vọng có trận ra mắt Barcelona trong cuộc đối đầu với FC Seoul của Jesse Lingard vào ngày 31/7.

06:56 23/7/2025

Lingard ghi siêu phẩm ở Hàn Quốc

Jesse Lingard tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp và giúp FC Seoul giành chiến thắng 1-0 trước Ulsan Hyundai ở vòng 22 K League 1 hôm 20/7.

06:30 21/7/2025

Công ty của Lingard bị xoá sổ

Jesse Lingard phải đóng cửa công ty thời trang vì nợ nần, trong lúc lang bạt sang Hàn Quốc tìm lại ánh hào quang với FC Seoul.

11:29 10/7/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Jesse Lingard bay cao Jesse Lingard Jesse Lingard MU FC Seoul

  • Jesse Lingard

    Jesse Lingard

    Jesse Lingard là cầu thủ đa năng đang chơi cho CLB Manchester United (Anh). Vị trí sở trường của Lingard là chạy cánh nhưng anh cũng có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ tấn công. Gắn bó với MU từ năm 7 tuổi nhưng phải đến thời HLV Louis Van Gaal, cầu thủ người Anh mới có lần đầu ra mắt đội một vào tháng 8/2014, khi đã 23 tuổi.

    Bạn có biết: Khi còn là một cầu thủ trẻ, Jesse Lingard từng bị HLV mắng vì liên tục bắt chước những pha đảo chân học được từ đàn anh Cristiano Ronaldo trong buổi tập.

    • Ngày sinh: 15/12/1992
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Câu lạc bộ: Manchester United
    • Số áo: 14

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý