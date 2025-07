Công ty của Lingard bị xoá sổ

Jesse Lingard phải đóng cửa công ty thời trang vì nợ nần, trong lúc lang bạt sang Hàn Quốc tìm lại ánh hào quang với FC Seoul.

Một tin không vui vừa ập đến với Jesse Lingard. Công ty thời trang Be Yourself Clothing Ltd của cựu tiền vệ MU chính thức bị cơ quan quản lý doanh nghiệp Anh (Companies House) xoá sổ vì không nộp báo cáo tài chính đúng hạn.

Theo hồ sơ mới nhất, công ty bị phạt 750 bảng vì vi phạm quy định. Trước đó, Be Yourself Clothing Ltd nhận lệnh đóng cửa từ tháng 4. Báo cáo tài chính gần nhất (kết thúc vào 31/1/2023) cho thấy công ty nợ 54.000 bảng, tồn kho số hàng trị giá hơn 25.000 bảng chưa bán được và chỉ còn vỏn vẹn 4.700 bảng trong tài khoản.

Trước Be Yourself Clothing, Lingard cũng tự nguyện thanh lý công ty JLingz Ltd - thương hiệu thời trang cá nhân khá nổi tiếng một thời, sau khi gánh khoản nợ lên tới 276.000 bảng.

Rời nước Anh "không kèn không trống", Lingard tìm kiếm lại niềm vui ở Hàn Quốc trong màu áo FC Seoul. Sau 8 tháng thất nghiệp, anh ký hợp đồng 2 năm với đội bóng thủ đô và bước đầu thích nghi tốt với K.League 1. Đến thời điểm này, Lingard ghi 4 bàn sau 16 trận, góp phần đưa FC Seoul tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Cựu sao MU chia sẻ: "Cuộc sống ở Hàn Quốc rất ổn, tôi nhanh chóng hòa nhập với phong cách bóng đá nơi đây". Anh thậm chí còn thừa nhận thoải mái thưởng thức món gà rán McDonald’s hay pizza Papa Johns.

Sự nghiệp của Lingard tưởng chừng rơi vào ngõ cụt sau giai đoạn không thành công tại Manchester United và Nottingham Forest, song dần tìm lại ánh sáng ở châu Á.