Jesse Lingard rời Hàn Quốc

Jesse Lingard khép lại hành trình tại Hàn Quốc sau khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm với FC Seoul.

Lingard bất ngờ chia tay FC Seoul.

Ngôi sao một thời của MU sẽ có trận cuối cùng cho FC Seoul gặp Melbourne City thuộc vòng phân hạng AFC Champions League Elite vào ngày 10/12, trước khi chính thức bước vào chương mới trong sự nghiệp.

Gia nhập Seoul hồi tháng 2 năm ngoái và được xem là bản hợp đồng lớn nhất lịch sử K.League, Lingard tạo nên cơn sốt truyền thông tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sau cuộc trao đổi được mô tả là tích cực với ban lãnh đạo, đôi bên thống nhất đường ai nấy đi sớm vài tháng.

Tiền vệ 32 tuổi thông báo: "Tôi và FC Seoul đồng ý kết thúc hợp đồng khi mùa giải 2025 khép lại. Trận đấu ngày 10/12 là lần cuối tôi khoác áo CLB. Đây không phải quyết định dễ dàng. Thời gian thi đấu tại Hàn Quốc thật sự tuyệt vời, từ bóng đá, bầu không khí đến sự cuồng nhiệt của CĐV. Tình cảm mọi người dành cho tôi suốt 2 năm qua đáng trân trọng. Tôi mãi biết ơn cơ hội được chơi bóng cho CLB lớn như FC Seoul".

Khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 sắp mở cửa, tương lai của ngôi sao người Anh được nhiều CLB quan tâm. Anh khẳng định bản thân sẵn sàng cho giai đoạn tiếp theo sau trải nghiệm khó quên ở K.League. Khả năng Lingard sẽ tìm kiếm môi trường thi đấu ở đẳng cấp cao hơn.

Tại thủ đô Seoul, Lingard ra sân 66 trận, ghi 18 bàn và có 10 kiến tạo – con số khá ấn tượng với một cầu thủ từng chật vật tìm lại phong độ. Anh đến Hàn Quốc theo dạng tự do sau quãng thời gian mờ nhạt tại Nottingham Forest.

Trước đó, Lingard gắn bó với MU 22 năm, ra sân 232 trận và góp công vào 3 danh hiệu lớn gồm FA Cup, Europa League và League Cup.