Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lingard rực sáng ở AFC Champions League

  • Thứ tư, 26/11/2025 06:38 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Tiền vệ Jesse Lingard tỏa sáng rực rỡ giúp FC Seoul thắng 3-1 trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite hôm 25/11.

Lingard rực sáng ở AFC Champions League.

Cựu tiền vệ MU ghi cú đúp và đóng góp một kiến tạo, qua đó giúp đại diện Hàn Quốc tiến gần hơn tới vòng knock-out. Đây cũng là những pha lập công đầu tiên của Lingard ở đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Á mùa này.

Phát biểu sau trận, Lingard nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng: “Tại Champions League, mỗi cuộc đối đầu đều là trận đấu lớn. Chúng tôi có một kế hoạch khác biệt và toàn đội đã tuân thủ tuyệt đối. Chiến thắng này xứng đáng với những nỗ lực đó".

Phong độ thăng hoa tại châu Á đánh dấu bước ngoặt lớn của Lingard. Chỉ vài ngày trước, anh vừa cán mốc 10 bàn tại K.League kể từ khi sang Hàn Quốc thi đấu. Sau 8 trận trên mọi đấu trường mùa này, Lingard ghi 5 bàn.

Từ một cầu thủ từng bị nghi ngờ về năng lực sau gần 8 tháng thất nghiệp, Lingard giờ trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của FC Seoul. Tiền vệ người Anh còn được xem là biểu tượng bóng đá tại Seoul và là hình mẫu cho phong cách sống sang trọng, thời thượng của các cầu thủ nước ngoài tại K.League.

Lingard cũng từng khẳng định anh đã tìm lại niềm vui chơi bóng tại FC Seoul sau khi rời châu Âu do bị Nottingham Forest thanh lý hợp đồng.

Cảnh tượng gây sốc trong trận thua của MU Sáng 25/11, dàn cầu thủ MU được nhìn thấy thi đấu thiếu quyết liệt trong thất bại 0-1 trước Everton tại Old Trafford thuộc vòng 12 Premier League.

Thành tích bán kết World Cup 2002, sự phát triển của hệ thống K League vẫn là chưa đủ để bóng đá Hàn Quốc tự nuôi sống chính mình. Câu chuyện của nền bóng đá xứ kim chi được khắc họa trong Organizational Culture, Image, Identity in Professional South Korean Club Football của tác giả người Đức Nikolas Sonneborn.

Duy Luân

Lingard Jesse Lingard Lingard fc seoul afc champions league

  • Jesse Lingard

    Jesse Lingard

    Jesse Lingard là cầu thủ đa năng đang chơi cho CLB Manchester United (Anh). Vị trí sở trường của Lingard là chạy cánh nhưng anh cũng có thể chơi tốt trong vai trò của một tiền vệ tấn công. Gắn bó với MU từ năm 7 tuổi nhưng phải đến thời HLV Louis Van Gaal, cầu thủ người Anh mới có lần đầu ra mắt đội một vào tháng 8/2014, khi đã 23 tuổi.

    Bạn có biết: Khi còn là một cầu thủ trẻ, Jesse Lingard từng bị HLV mắng vì liên tục bắt chước những pha đảo chân học được từ đàn anh Cristiano Ronaldo trong buổi tập.

    • Ngày sinh: 15/12/1992
    • Chiều cao: 1.75 m
    • Câu lạc bộ: Manchester United
    • Số áo: 14

Đọc tiếp

Yamal bi che nhao hinh anh

Yamal bị chế nhạo

6 giờ trước 05:18 26/11/2025

0

Người hâm mộ Chelsea không tiếc lời mỉa mai cầu thủ của Barcelona trong trận thắng 3-0 tại Stamford Bridge vào rạng sáng 26/11.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý