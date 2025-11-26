Tiền vệ Jesse Lingard tỏa sáng rực rỡ giúp FC Seoul thắng 3-1 trước Shanghai Port tại AFC Champions League Elite hôm 25/11.

Lingard rực sáng ở AFC Champions League.

Cựu tiền vệ MU ghi cú đúp và đóng góp một kiến tạo, qua đó giúp đại diện Hàn Quốc tiến gần hơn tới vòng knock-out. Đây cũng là những pha lập công đầu tiên của Lingard ở đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Á mùa này.

Phát biểu sau trận, Lingard nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng: “Tại Champions League, mỗi cuộc đối đầu đều là trận đấu lớn. Chúng tôi có một kế hoạch khác biệt và toàn đội đã tuân thủ tuyệt đối. Chiến thắng này xứng đáng với những nỗ lực đó".

Phong độ thăng hoa tại châu Á đánh dấu bước ngoặt lớn của Lingard. Chỉ vài ngày trước, anh vừa cán mốc 10 bàn tại K.League kể từ khi sang Hàn Quốc thi đấu. Sau 8 trận trên mọi đấu trường mùa này, Lingard ghi 5 bàn.

Từ một cầu thủ từng bị nghi ngờ về năng lực sau gần 8 tháng thất nghiệp, Lingard giờ trở thành nhân tố quan trọng trong lối chơi của FC Seoul. Tiền vệ người Anh còn được xem là biểu tượng bóng đá tại Seoul và là hình mẫu cho phong cách sống sang trọng, thời thượng của các cầu thủ nước ngoài tại K.League.

Lingard cũng từng khẳng định anh đã tìm lại niềm vui chơi bóng tại FC Seoul sau khi rời châu Âu do bị Nottingham Forest thanh lý hợp đồng.

