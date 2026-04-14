Tại show thực tế The Face Men Thailand 2026, thí sinh gốc Việt bị loại ngay ở chặng đua cuối. Kết quả khiến khán giả tiếc nuối khi anh được đánh giá là gương mặt đầy tiềm năng.

Theo TrueID, tập 6 của chương trình The Face Men Thailand 2026 sau khi lên sóng đang thu hút sự chú ý. Ở tập này, 3 cái tên phải vào phòng loại lần lượt là Lincoln Bùi, Donut (đội Pancake - Ananda) và Leo (đội Mile Phakphum).

Kết quả phòng loại trừ gây sốc khi huấn luyện viên của đội chiến thắng là Off Jumpol loại cùng lúc cả 3 thí sinh. Đây là quyết định chưa từng có trong lịch sử mùa thi. Hành động này của anh khiến các thí sinh cho tới khán giả đều cảm thấy bất ngờ.

Kết quả phòng loại tập 6 The Face Men Thailand 2026 đang gây tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình khi Lincoln Bùi bị loại thẳng tay. Trước đó, thí sinh gốc Việt được đánh giá là ứng viên tiềm năng bước vào đêm chung kết với ngoại hình sáng, màn thể hiện khá ổn định.

Lincoln Bùi bị loại ở tập 6 The Face Men Thailand 2026. Ảnh: IGNV.

Lincoln Bùi gây chú ý khi đánh bại nhiều ứng viên khác để vào top 15 tại cuộc thi The Face Men Thailand năm nay. Ở vòng chọn đội, anh từng được các huấn luyện viên tranh giành nhờ ngoại hình nổi bật. Mỹ nam 27 tuổi sở hữu chiều cao lý tưởng 1,83 m, gương mặt góc cạnh, nam tính cùng thân hình cơ bắp.

Thời điểm bắt đầu cuộc thi, loạt video chào sân của Lincoln Bùi được fan chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, thuhút hàng trăm nghìn lượt xem. Anh được nhận xét là "ngựa chiến" của đội Pancake - Ananda. Chính vì vậy, việc anh phải dừng chân ở tập 6 khiến khán giả cảm thấy tiếc nuối.

Lincoln Bùi sinh ra và lớn lên ở Đức, có bố mẹ đều là người Việt. Trên trang cá nhân, người mẫu trẻ thường xuyên cập nhật về cuộc sống, công việc. Anh thi thoảng vẫn về Việt Nam thăm gia đình, họ hàng.