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Giải trí

Midu hiện tại

  • Chủ nhật, 14/6/2026 19:55 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Midu thường xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên chồng thiếu gia. Ở tuổi 36, nữ diễn viên được khen ngày càng trẻ đẹp, viên mãn.

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Midu và ông xã Minh Đạt tận hưởng kỳ nghỉ hè bằng những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng tại nhiều địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc lãng mạn bên chồng thiếu gia. Cả hai luôn chú trọng diện đồ đồng điệu mỗi khi xuất hiện bên cạnh nhau.

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Nữ diễn viên theo đuổi phong cách thời trang trẻ trung, năng động. Cô mix-match các món đồ, phụ kiện để tạo nên outfit hài hòa. Ở tuổi 36, Midu sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, hình thể thanh mảnh và làn da đẹp. Cô không ngại chia sẻ ảnh mặt mộc lên mạng xã hội.

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Cặp đôi sắp kỷ niệm 2 năm ngày cưới. Từ ngày về chung một nhà đến nay, Midu và ông xã Minh Đạt tận hưởng cuộc sống của vợ chồng son. Họ đi du lịch cùng nhau, hỗ trợ, đồng hành trong công việc. Midu viết trên trang cá nhân: "Chờ đón ngày kỷ niệm đặc biệt của hai mình".

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Midu thường xuyên dành những lời có cánh cho người bạn đời. Cô chia sẻ: "Có nhiều thứ mà mình nghĩ không làm nữa, vì bản thân chỉ muốn bình yên thôi. Nhưng có một người mà mỗi ngày đều tạo động lực cho mình. Anh nói bên tai mình: 'Em giỏi lắm' hay 'Em tuyệt vời lắm'. Ngay cả khi bản thân cảm thấy không giỏi, làm không tốt. Anh động viên tôi phát triển hơn nữa. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông xã, người ủng hộ tôi nhiều nhất". Minh Đạt cũng thường xuyên tặng những món quà đắt đỏ như túi xách hàng hiệu cho vợ vào những dịp đặc biệt.
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Hiện tại, bên cạnh công việc chính là giảng dạy Thiết kế thời trang tại Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), Midu cũng đầu tư, sản xuất phim ảnh. Cô và ông xã vẫn chưa chia sẻ kế hoạch về việc có con đầu lòng.

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Hình ảnh đời thường của Midu. Nói về hôn nhân, Midu từng cho biết: "Hôn nhân không cần rực rỡ như pháo hoa, chỉ cần âm thầm như ngọn đèn trong đêm. Không rực rỡ nhưng chính là ánh sáng. Cái gọi là đúng người - không phải là người hoàn hảo, mà là người khiến bạn cảm thấy mọi thứ đều tự nhiên, dễ chịu, như thể hai mảnh ghép đã được định sẵn từ lâu".

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An Nhi

Ảnh: FBNV

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