Midu hiện tại

Midu thường xuyên dành những lời có cánh cho người bạn đời. Cô chia sẻ: "Có nhiều thứ mà mình nghĩ không làm nữa, vì bản thân chỉ muốn bình yên thôi. Nhưng có một người mà mỗi ngày đều tạo động lực cho mình. Anh nói bên tai mình: 'Em giỏi lắm' hay 'Em tuyệt vời lắm'. Ngay cả khi bản thân cảm thấy không giỏi, làm không tốt. Anh động viên tôi phát triển hơn nữa. Vì vậy, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến ông xã, người ủng hộ tôi nhiều nhất". Minh Đạt cũng thường xuyên tặng những món quà đắt đỏ như túi xách hàng hiệu cho vợ vào những dịp đặc biệt.