Lil Nas X đối diện án tù sau vụ khỏa thân ra đường

Lil Nas X phủ nhận mọi tội danh, đồng thời trả 75.000 USD để được tại ngoại. Trong phiên điều trần vào tháng 9 tới đây, nam rapper đối diện với bản án 5 năm tù nếu bị kết tội.

Theo People, Lil Nas X sẽ phải chấp hành án tù trong trường hợp bị kết tội. Trước đó, hôm 25/8, Văn phòng Biện lý quận Los Angeles cho biết nam rapper phủ nhận 4 tội danh, bao gồm 3 tội hành hung gây thương tích cho cảnh sát và một tội chống người thi hành công vụ. Sau khi nộp 75.000 USD tiền bảo lãnh, anh đã được thả.

Cũng theo thông cáo báo chí từ Văn phòng Biện lý quận Los Angeles, Lil Nas X sẽ tham gia phiên điều trần sơ bộ vào ngày 15/9. Nếu tòa án kết tội, anh phải đối mặt với mức án lên tới 5 năm tù. Thẩm phán yêu cầu giọng ca Industry Baby phải tham dự 4 buổi họp mỗi tuần của Hội người nghiện ma túy. Phía cảnh sát tin rằng anh chịu ảnh hưởng từ ma túy vào thời điểm bị bắt.

Song, Christy O'Connor - luật sự đại diện Lil Nas X cho biết còn quá sớm để kết luận bởi chưa có kết quả xét nghiệm, theo Associated Press. Trước khi nộp tiền bảo lãnh, Drew Findling - một luật sư khác trong nhóm chia sẻ với The Hollywood Reporter: "Cậu ấy chưa bao giờ gặp rắc rối dù chỉ một giây trong cuộc đời, chúng tôi sẽ không để bất kỳ sự việc nào thay đổi cuộc sống của cậu ấy".

"Không có cách nào để biết ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra, nhưng chúng tôi sẽ xem xét và làm điều đúng đắn. Bất kỳ ai có con đều đã nghe về những chuyện như thế này. Cậu ấy mới 26 tuổi, chuyện như thế này không có gì lạ, đặc biệt là khi bạn chịu áp lực phải được thế giới công nhận như cậu ấy", Drew Findling nói thêm.

Nam rapper gây chú ý với loạt cáo buộc hành hung cảnh sát, sử dụng ma túy. Ảnh: Lil Nas X.

Hôm 21/8, Lil Nas X bị bắt với cáo buộc hành hung cảnh sát. Chưa kể, nam rapper được đưa đến bệnh viện để kiểm tra do nghi vấn dùng chất gây nghiện quá liều, song đã trở lại phòng giam với tình trạng ổn định. Sở cảnh sát Los Angeles xác nhận việc anh có hành vi khỏa thân trên phố trước khi bị bắt.

Lil Nas X tên thật là Montero Lamar Hill, từng là hiện tượng của làng nhạc Âu - Mỹ. Với ca khúc Old Town Road, rapper sinh năm 1999 mang về 2 kèn vàng Grammy danh giá cùng hiệu ứng bùng nổ trên toàn cầu. Ngoài ra, Lil Nas X còn nhiều bản hit khác như Montero (Call Me by Your Name) hay Industry Baby. Dẫu vậy, anh phải vật lộn với cuộc sống sau biến cố gia đình.