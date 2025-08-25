Diễn viên Trung Quốc phản hồi tin 'bị lừa chụp ảnh khỏa thân'

Tin đồn Charlene An từng bị dụ chụp ảnh nhạy cảm lan truyền trên mạng xã hội. Ngay sau đó, nữ diễn viên lập tức có động thái phủ nhận thông tin trên.

Theo China Times, người mẫu Charlene An từng gây chú ý nhờ hình ảnh ngọt ngào, trong sáng, được mệnh danh là “Tiểu Lâm Y Thần”. Những năm gần đây, cô từ người mẫu chuyển hướng sang đóng phim, nhận được nhiều quan tâm.

Tuy nhiên, ngày 25/8, tờ Mirror Weekly cho biết trước khi vào ngành giải trí, Charlene An từng bị dụ dỗ chụp nhiều ảnh khoả thân. May mắn, người bạn trai khi đó của cô đã bỏ tiền mua lại toàn bộ, yêu cầu gỡ xuống, nhờ đó mà tránh được việc bị phát tán ảnh nhạy cảm. Thông tin này lập tức gây xôn xao trên mạng xã hội.

Charlene An chuyển sang phong cách gợi cảm những năm gần đây. Ảnh: @Charlene.

Ngay sau đó, Charlene An cũng nhanh chóng có động thái phải hồi, khẳng định bản thân hoàn toàn không có bạn trai hào phóng như tin đồn. Nữ diễn viên đăng tải hình ảnh mặc bikini kèm lời nhắn: “Bạn trai hào phóng đó là ai vậy, sao tôi không biết? Người tốt như thế xin mau xuất hiện để tôi cảm ơn. Nếu thật sự có bạn trai chịu chi, xin hãy đến rước tôi luôn thể và tiện đóng tiền phòng gym cho tôi nữa”.

Vào cuối năm 2024, Charlene An cũng từng phát hành photobook gợi cảm mang tên Restless. Chiến dịch quảng bá này nhanh chóng thu sự quan tâm, đánh dấu bước chuyển mình về phong cách của Charlene An.

Charlene An sinh năm 1990 tại Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc. Năm 2016, cô bước vào làng giải trí, hoạt động song song trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất. Cô từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và web-drama như The Perfect Girl, Say Rượu Yêu Em, Thế hệ N hay Quái vật biển.