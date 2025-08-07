Liên tiếp tai nạn ở TP.HCM, hai nữ công nhân tử vong thương tâm

Hai vụ tai nạn giao thông xảy ra trong sáng 7/8 trên địa bàn TP.HCM, khiến hai nữ công nhân tử vong tại chỗ khi đang đi làm và về nhà.

Ngày 7/8, tại TP.HCM (gồm TP Dĩ An cũ và TP Tân Uyên cũ), xảy ra hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp khiến hai nữ công nhân tử vong thương tâm.

Hiện trường hai vụ tai nạn khiến hai nữ công nhân tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu, lúc gần 6h sáng cùng ngày tại đường D1, đoạn qua phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An cũ, tài xế N.Đ.H.(26 tuổi, quê Quảng Trị) lái xe tải BKS 37H-116.xx theo hướng từ đường ĐT 743C đi Mỹ Phước - Tân Vạn.

Khi đến giao lộ với đường Mỹ Phước - Tân Vạn, trong lúc ôm cua rẽ phải, xe tải va chạm với xe đạp điện do bà P.T.T. (51 tuổi, ngụ địa phương) cầm lái chạy cùng chiều.

Cú va chạm khiến bà T. ngã xuống đường, bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. Nạn nhân là công nhân tại một công ty sản xuất giấy trong Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, đang trên đường đi làm.

Đến khoảng 9h30, vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại giao lộ giữa đường ĐT 747A và đường ĐT 746, phường Bình Cơ (phường Hội Nghĩa cũ), TP Tân Uyên cũ.

Thời điểm này xe đầu kéo BKS 47H-051.xx đang lưu thông hướng Phú Giáo – Tân Uyên thì xảy ra va chạm với xe máy do một nữ công nhân (41 tuổi) cầm lái cùng chiều.

Cú va chạm khiến xe máy và nạn nhân bị cuốn vào gầm xe đầu kéo, tử vong tại chỗ. Người phụ nữ làm việc tại một công ty sản xuất đồ gỗ cách hiện trường khoảng 100m, đang trên đường về nhà.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân hai vụ tai nạn.