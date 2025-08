Ông Nguyễn Văn Nên giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 7-8/8, khu vực từ Nghệ An đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối ở mức thấp nhất phổ biến 50-55%, thời gian nắng nóng từ 10-17 giờ.