Người đàn ông hơn 40 năm sửa 'cỗ máy thời gian' ở TP.HCM

Hơn 40 năm qua nghề sửa đồng hồ đã giúp ông nuôi sống cả gia đình và 3 đứa con trai đều học đại học, thành đạt.

Ông là Nguyễn Quốc Hưng nhưng người ta thường gọi ông là Nguyên đồng hồ, bởi tiệm ông tên Nguyên. Lý do tiệm có tên Nguyên, theo lời ông, cha ông gốc Thuỷ Nguyên, Hải Phòng nên đã lấy tên quê đặt cho tiệm để vơi bớt nỗi nhớ.

Ông Nguyên trong tiệm đồng hồ.

Gọi là tiệm nhưng chỗ ông làm chỉ có một chiếc bàn kính cũ kỹ, những cặp kính lúp cũng đã mòn dần theo thời gian. Theo lời ông Nguyên, cha ông vào Nam làm công nhân cao su từ năm 1946 và lang bạt ở nhiều đồn điền thuộc Đồng Nai, Lâm Đồng... Rồi một lần, con ông chủ đồn điền Tây bị đau răng, uống thuốc Tây hoài không khỏi. Vì biết cách chữa đau răng theo phương pháp gia truyền, nên cha ông xin chữa thử. Không ngờ bài thuốc đó lại giúp cho cậu bé lành bệnh.

Chiếc bàn ép kính hơn nửa thế kỷ của ông Nguyên.

Để trả lại ân tình đó, ông chủ đồn tiền đã dạy cho cha ông nghề sửa đồng hồ, với mong muốn cha ông có một cái nghề nhàn hạ hơn để nuôi sống gia đình, thay vì đi phu cơ cực. Tiệm sửa đồng hồ được mở năm 1954, nằm trên đường Trần Quốc Toản (nay là 3/2) và gần chợ Thiếc. Nhờ được truyền nghề lại khéo tay, chịu khó học hỏi nên tiệm của cha ông đã thu hút đông khách hàng.

Dù chỉ là tiệm sửa vỉa hè nhưng nhiều người khách vẫn hay tìm tới.

Truyền nhân

“Được cha truyền nghề và tôi chính thức thay cha từ khoảng sau năm 1975. Ngày đó đời sống còn khó khăn, đồng hồ là mặt hàng hiếm nên người ta rất quý, chỉ riêng công việc lau dầu, chỉnh giờ, thay dây cũng làm không hết việc. Những chiếc đồng hồ lên dây cót, đồng hồ tự động lúc đó là tài sản quý của nhiều người nên khi đem đi sửa chữa, họ phải lựa chọn những nơi có uy tín, tay nghề cao. Tiệm sửa đồng hồ Nguyên được khách lựa chọn bởi suốt mấy chục năm qua bởi sự tận tâm của ông với công việc”, ông Hưng kể.

Hơn 40 năm, ông Nguyên vẫn miệt mài với nghề.

Sau này, khi đời sống phát triển, nhiều loại đồng hồ mới ra đời với giá rẻ, nhiều đồng nghiệp của ông Hưng đã phải đóng cửa vì ít khách. Riêng ông vẫn duy trì, vì theo ông: “Tôi được truyền nghề từ cha mình, không chỉ là sửa đồng hồ mà còn ở sự tôn trọng với khách hàng, với cái nghề đã nuôi sống cả gia đình. Uy tín của cha để lại, tôi đã nhận thay cha thì phải có trách nhiệm giữ gìn nó”.

Thời buổi công nghệ phát triển, ông Hưng cũng phải đi học thêm và đầu tư máy móc thiết bị để có thể sửa chữa những loại đồng hồ mới. Vì thế suốt mấy chục năm, gần như chưa có “ca” nào làm khó được ông. “Tôi không quan trọng chiếc đồng hồ quý hay không, khách giao thì tôi sửa, khó mấy tôi cũng tìm cách bởi khách đã tin mình, đã giao cho mình thì mình phải có trách nhiệm”.

Chiếc bàn ép gỗ cũ kỹ vẫn đang được sử dụng.

Dù thời thế có nhiều thay đổi, ông vẫn giữ hai dụng cụ từ thời cha để lại, đó là chiếc bàn ép kính và một chiếc kẹp bằng gỗ. Theo ông, đó là những dụng cụ mà ông chủ người Pháp đã tặng cho cha mình. Hiện dù đã có tuổi hơn nửa thế kỷ nhưng những dụng cụ này vẫn còn rất tốt và vẫn được ông sử dụng hàng ngày.

Ông Nguyên đồng hồ bảo, nghề sửa đồng giờ đã mai một nhiều vì ai cũng có điện thoại để xem giờ, hay là mua một chiếc đồng hồ cũng đơn giản. Nhưng ông vẫn ngồi đó bởi hơn 40 năm qua, nghề này đã giúp ông nuôi sống cả gia đình và 3 đứa con trai đều học đại học, thành đạt. Không còn phải áp lực tiền bạc như ngày xưa nhưng ông vẫn muốn được ngồi đó, để gặp khách trò chuyện, để có cảm giác mình vẫn có ích cho xã hội.

“Tôi cũng hơi buồn vì mai này sẽ không có ai thay tôi coi sóc tiệm. Nhưng biết sao được, thế hệ trẻ chúng có cách nhìn riêng nên tôi tôn trọng ý kiến của chúng. Và tôi sẽ ngồi đây cho tới khi nào không gượng được nữa", ông Nguyên đồng hồ ngậm ngùi.