Liên Hợp Quốc dừng sơ tán tàu ở Hormuz sau vụ tấn công tàu hàng

Vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng tại Vịnh Oman đã khiến Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm ngừng chiến dịch sơ tán khoảng 600 tàu.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 25/6. Ảnh: Reuters.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) của Liên Hợp Quốc đã quyết định tạm dừng kế hoạch sơ tán tàu thuyền khỏi eo biển Hormuz sau khi một tàu hàng bị tấn công tại Vịnh Oman, trong bối cảnh Iran yêu cầu các tàu chỉ được lưu thông trên những tuyến đường do Tehran phê duyệt, Al Jazeera cho biết.

Theo Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), một tàu chở hàng đã phát tín hiệu báo động về một vụ tấn công nghi ngờ khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz, gần bờ biển Oman, vào ngày 25/6.

UKMTO cho biết con tàu bị một vật thể bay bắn trúng mạn phải khi đang ở vị trí cách cảng Dahit của Oman khoảng 14 km về phía đông nam.

Một nguồn tin an ninh hàng hải khác nói với Reuters rằng con tàu nhiều khả năng bị máy bay không người lái (UAV) tấn công, song hiện vẫn chưa xác định được bên đứng sau vụ việc.

Trước đó, hôm 23/6, IMO đã triển khai chiến dịch hỗ trợ khoảng 600 tàu và gần 11.000 thuyền viên bị mắc kẹt do eo biển Hormuz bị phong tỏa trong thời gian diễn ra cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran. Theo kế hoạch, các tàu sẽ được đưa ra khỏi Vịnh Ba Tư theo hai hành lang hàng hải, gồm một tuyến đi qua vùng biển Iran và một tuyến qua vùng biển Oman dưới sự giám sát của Mỹ.

Tuy nhiên, đến ngày 25/6, người đứng đầu IMO thông báo kế hoạch này sẽ tạm thời bị đình chỉ.

"Tôi đã quyết định tạm dừng triển khai kế hoạch sơ tán để xác nhận lại rằng các điều kiện bảo đảm an toàn cần thiết vẫn được duy trì đối với các tàu trong danh sách sơ tán cũng như toàn bộ tàu hoạt động trong khu vực", Tổng thư ký IMO Arsenio Dominguez nêu trong một tuyên bố.

Ông cho biết IMO đã nhận được đầy đủ các cam kết bảo đảm an toàn và xác minh điều kiện hàng hải trước khi triển khai chiến dịch. Tuy nhiên, quyết định tạm dừng được đưa ra sau khi tổ chức này nhận được thông tin về vụ tấn công nhằm vào một con tàu vừa đi qua eo biển Hormuz.

Theo các báo cáo an ninh hàng hải, tàu bị tấn công là tàu chở container Ever Lovely treo cờ Singapore. Con tàu này không nằm trong chương trình sơ tán do IMO điều phối.

Thông tin về vụ tấn công được công bố chỉ vài giờ sau khi Iran yêu cầu các tàu không được sử dụng tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz nếu chưa có sự cho phép của Tehran.

Cùng ngày, Công ty an ninh hàng hải Ambrey của Anh cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã yêu cầu hai tàu treo cờ Panama đổi hướng di chuyển.

Sau vụ việc, Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư (PGSA) - tổ chức do Iran thành lập để quản lý hoạt động tại eo biển Hormuz - tuyên bố các tàu chỉ được bảo đảm an toàn nếu đi theo những tuyến đường do cơ quan này chỉ định.

PGSA nhấn mạnh rằng các tàu lựa chọn hành trình ngoài những tuyến được phê duyệt sẽ không được hưởng bảo đảm về quyền qua lại an toàn.

"Các hậu quả phát sinh từ việc lưu thông trên những tuyến đường không được cấp phép sẽ do chủ tàu, đơn vị khai thác và thuyền trưởng hoàn toàn chịu trách nhiệm", PGSA tuyên bố trên mạng xã hội X.