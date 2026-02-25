Căn bệnh đáng sợ từ heo càn quét 28 tỉnh thành Thái Lan

Hơn một tháng đầu năm, Thái Lan ghi nhận 49 ca nhiễm liên cầu khuẩn từ lợn, 3 người không qua khỏi, số tỉnh có ca bệnh tăng mạnh so với năm ngoái.

Từ ngày 1/1 đến ngày 10/2, Thái Lan đã ghi nhận 49 ca nhiễm Streptococcus suis, loại liên cầu khuẩn có thể lây từ lợn sang người, trong đó có 3 bệnh nhân không qua khỏi, The Nation đưa tin. Giới chức y tế đang phát đi cảnh báo, đặc biệt liên quan đến thói quen ăn thịt lợn sống hoặc chưa nấu chín kỹ của người dân nước này.

Theo Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan (DDC), các ca bệnh được xác nhận ở nhiều nhóm tuổi, từ trẻ em 5 tuổi đến người cao tuổi 90 tuổi. Nam giới chiếm phần lớn số ca mắc. Nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất là người trên 60 tuổi, tiếp đến là nhóm 40-59 tuổi.

Một số địa phương ghi nhận số ca cao gồm Nakhon Ratchasima, Phrae, Chon Buri, Chaiyaphum và Surin. So với cùng kỳ năm ngoái, thời điểm Thái Lan ghi nhận 36 ca bệnh tại 19 tỉnh, năm nay số địa phương có người mắc đã tăng lên 28 tỉnh. Điều này cho thấy phạm vi lây nhiễm đang rộng hơn, trong đó có cả Bangkok và các khu vực lân cận.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng nhận định phần lớn ca bệnh liên quan đến việc ăn thịt lợn chưa nấu chín hoặc các món truyền thống chế biến từ thịt, tiết lợn sống. Trong đó có laab sống (món thịt băm trộn gia vị, thường dùng thịt lợn tươi chưa nấu chín), larb và koi (các món thịt sống trộn thảo mộc và gia vị). Thói quen uống rượu kèm các món này cũng được ghi nhận làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.

Laab sống - món salad thịt băm có nguồn gốc từ vùng Đông Bắc - là món ăn khoái khẩu của nhiều người dân Thái Lan. Ảnh: Mongkhon.

Ngoài ra, những người làm nghề giết mổ, chế biến thịt lợn nhưng không sử dụng đồ bảo hộ đúng cách, hoặc có vết trầy xước trên da khi tiếp xúc với lợn, cũng đối mặt nguy cơ cao hơn.

Các chuyên gia lưu ý người cao tuổi và người có bệnh nền như xơ gan, đái tháo đường, suy thận, ung thư, hoặc đã cắt lách, dễ diễn tiến nặng nếu mắc bệnh. Triệu chứng thường xuất hiện trong vòng ba ngày sau khi tiếp xúc với nguồn lây. Người bệnh có thể sốt cao, đau đầu, đau nhức cơ thể, chóng mặt, đau khớp, nổi ban, mệt mỏi, cứng cổ hoặc co giật.

Khi vi khuẩn xâm nhập vào máu và hệ thần kinh trung ương, bệnh có thể gây viêm màng não, dẫn đến mất thính lực và rối loạn thăng bằng. Một số biến chứng có thể xuất hiện trong vòng hai tuần kể từ khi khởi phát sốt.

Giới chức y tế nhấn mạnh việc phát hiện và điều trị sớm có ý nghĩa rất quan trọng với người bệnh, giúp hạn chế nguy cơ đến tính mạng cũng như di chứng lâu dài, đặc biệt là tình trạng điếc không hồi phục.

Cục Kiểm soát Dịch bệnh khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống chín; không sử dụng thịt từ lợn ốm hoặc đã chết; chỉ mua thịt tại cơ sở được kiểm định. Người làm việc trong ngành chăn nuôi, giết mổ cần mang găng tay, ủng bảo hộ và tránh tiếp xúc với lợn khi có vết thương hở.

Sau khi tiếp xúc, cần rửa tay chân và vệ sinh cơ thể kỹ lưỡng. Các chủ trang trại cũng được khuyến nghị tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn kiểm soát dịch từ bác sĩ thú y để hạn chế nguy cơ lây lan trong cộng đồng.