Leonardo DiCaprio thể hiện tình cảm với bạn gái kém 24 tuổi

  • Thứ năm, 25/9/2025 19:57 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti tận hưởng khoảng thời gian hẹn hò tại thành phố New York. Cặp sao thu hút sự chú ý với khoảnh khắc tay trong tay thể hiện tình cảm.

Theo Daily Mail, Leonardo DiCaprio khéo léo thể hiện tình cảm với Vittoria Ceretti qua khoảnh khắc tay trong tay đi mua sắm tại New York. Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, nam diễn viên và siêu mẫu người Italy diện trang phục giản dị. Song, anh giữ thói quen né tránh sự chú ý bằng mũ lưỡi trai và khẩu trang.

Leonardo DiCaprio hen ho anh 1

Leonardo DiCaprio nắm tay Vittoria Ceretti khi hẹn hò tại New York. Ảnh: The Image Direct.

Cả hai dành thời gian ở một cửa hàng quà tặng sau đó tận hưởng đồ tráng miệng tại một quán cà phê trong khu vực. Cặp sao có khoảng thời gian hạnh phúc khi nắm tay đi dạo, trò chuyện vui vẻ.

Hồi tháng 8, Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti tận hưởng chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền ngoài khơi đảo Formentera. Trước đó không lâu, cả hai tham dự đám cưới xa hoa của tỷ phú Jeff Bezos tại Venice, Italy.

Tháng 8/2023, Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti vướng tin đồn tình cảm khi bị bắt gặp ở Santa Barbara và trong một hộp đêm ở Ibiza.

Được biết, Ceretti kém DiCaprio 24 tuổi. Siêu mẫu người Italy được truyền thông gọi là "ngoại lệ" của anh vì Leonardo DiCaprio được cho là chỉ hẹn hò với những người đẹp không quá 25 tuổi.

Suốt thời gian bên nhau, Vittoria Ceretti nhiều lần đeo nhẫn ở ngón áp út, làm dấy lên tin đồn về chung một nhà. Song, các nguồn tin khẳng định hai người chưa đính hôn.

Hồi tháng 3, trong cuộc phỏng vấn với Vogue France, Vittoria Ceretti cảm thấy khó chịu khi được biết đến với danh xưng "bạn gái của Leonardo DiCaprio". Thậm chí, cô không nhắc tên bạn trai mà chỉ gọi là "ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng".

Trước đây, Vittoria Ceretti từng trải qua cuộc hôn nhân 3 năm với DJ Matteo Milleri. Với Leonardo DiCaprio, anh từng hẹn hò với Camila Morrone trong 5 năm, chia tay vào năm 2022. Ngôi sao Hollywood cũng từng hẹn hò nhiều gương mặt nổi tiếng như Gigi Hadid, Gisele Bundchen, Nina Agdal hay Blake Lively.

Chuyên mục giải trí giới thiệu cuốn Hiểu tâm lý rành tâm ý. Dưới góc nhìn của mình, tác giả Huy Đức "mổ xẻ" tình yêu dưới góc nhìn tâm lý học. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu hơn về đối phương và vun đắp mối quan hệ lứa đôi một cách bền chặt.

Nhật Long

