Leonardo DiCaprio si mê bạn gái kém 24 tuổi

Leonardo DiCaprio và bạn gái Vittoria Ceretti tình tứ khi đi mua sắm tại Los Angeles. Khoảnh khắc cho thấy cặp đôi ngày càng gắn bó.

Theo Page Six, Leonardo DiCaprio và bạn gái là người mẫu Vittoria Ceretti mới đây bị bắt gặp trong chuyến đi mua sắm tại khu Melrose Place, Los Angeles. Đây có thể xem là một khoảnh khắc hiếm hoi bởi tài tử vốn nổi tiếng kín tiếng trong đời sống cá nhân.

Theo loạt ảnh được chia sẻ, cặp đôi diện trang phục tông đen giản dị, cùng nhau dạo phố, dùng bữa tại một quán cà phê gần đó và không ngại trao nhau cử chỉ thân mật dưới trời mưa. DiCaprio giữ phong cách quen thuộc với áo phao, hoodie và mũ che kín, trong khi Ceretti diện áo trench coat đen và kính râm. Cả hai trao nhau nụ hôn đầy tình cảm.

Trước đó, DiCaprio từng chia sẻ anh chủ động hạn chế xuất hiện trước công chúng để cân bằng và duy trì sự bền bỉ cho sự nghiệp diễn xuất. Dù ít khi xuất hiện cùng nhau, mối quan hệ của cả hai ngày càng được chú ý.

Leonardo DiCaprio và bạn gái xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Backgrid.

Leonardo DiCaprio và bạn gái kém 24 tuổi lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 9/2023, khi cả hai gặp gỡ trong một hộp đêm ở Ibiza. Vittoria Ceretti được truyền thông gọi là "ngoại lệ" của DiCaprio vì trước đó, nam diễn viên được cho là chỉ hẹn hò với những người đẹp không quá 25 tuổi.

Trước Ceretti, ngôi sao Sói già phố Wall từng có mối quan hệ lãng mạn với một số sao nữ như Gigi Hadid hay Camila Morrone. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nam diễn viên 50 tuổi cho rằng mức độ trưởng thành của bản thân chỉ như người mới 32 tuổi.

Sau sinh nhật vừa qua, tài tử nhận ra bản thân muốn sống chân thành hơn, không lãng phí thời gian. Anh nghĩ mình cần có trách nhiệm sống thẳng thắn hơn. Bên cạnh đó, diễn viên cũng thừa nhận bản thân hiểu rõ rủi ro trong các mối quan hệ, từ cá nhân đến công việc. Vậy nên với Leonardo DiCaprio, việc hợp tan là điều khó tránh trong bất kỳ mối quan hệ nào.