Lego mở trung tâm phân phối đầu tiên tại Đông Nam Á, đặt tại Đồng Nai

Đây là trung tâm phân phối khu vực thứ 5 của Lego trên toàn cầu và là trung tâm thứ 2 tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bên cạnh trung tâm tại Thượng Hải, Trung Quốc.

Trung tâm phân phối của Lego sẽ cung ứng sản phẩm sản xuất tại Việt Nam cho các thị trường Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản. Ảnh: Lego.

Tập đoàn Lego (Đan Mạch) và Tập đoàn Kuehne+Nagel (Thuỵ Sĩ) vừa công bố mở rộng quan hệ hợp tác lâu dài qua lễ khai trương trung tâm phân phối khu vực mới tại tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm này sẽ đóng vai trò là đầu mối phân phối cho các sản phẩm được sản xuất từ Lego Manufacturing Việt Nam - nhà máy tỷ USD mới nhất của Lego tại TP.HCM, vừa đi vào hoạt động đầu năm nay.

Khi đi vào hoạt động, trung tâm sẽ cung ứng sản phẩm cho các thị trường Australia, New Zealand, Malaysia, Singapore và Nhật Bản, đồng thời dự kiến mở rộng sang các thị trường như Ấn Độ, Indonesia và nhiều quốc gia khác vào năm 2026.

Kuehne+Nagel sẽ phụ trách quản lý toàn bộ hoạt động logistics cho trung tâm, bao gồm vận chuyển từ nhà máy Lego tại Việt Nam và Trung Quốc đại lục, thủ tục hải quan, kho ngoại quan, vận tải đường biển và phân phối đến các trung tâm phân phối địa phương (LDCs) trong khu vực.

“Trung tâm phân phối khu vực mới tại Đồng Nai sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của khu vực thông qua việc tạo ra chuỗi cung ứng ngắn hơn và linh hoạt hơn,” ông P. Venkatram, Phó chủ tịch Chuỗi Cung ứng APAC - Trung Quốc của Tập đoàn Lego chia sẻ.

Cơ sở vừa khánh thành có tổng diện tích 10.200 m2, được trang bị kho ngoại quan, khu đóng gói chuyên dụng và các dịch vụ giá trị gia tăng.

Khi hoàn thiện và đi vào vận hành đầy đủ công năng vào năm 2026, trung tâm phân phối này sẽ xử lý hơn 150 container mỗi tuần, có sức chứa 33.000 pallet và có thể mở rộng lên đến 16.360 m2, đảm bảo sức chứa cần thiết cho nhu cầu mở rộng sau này.

Ông Bjoern Traemann, Giám đốc điều hành Kuehne+Nagel Việt Nam cho biết không chỉ quản lý chuỗi các hoạt động trong quá trình hoàn tất đơn hàng của họ, doanh nghiệp còn tích cực đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững rộng hơn trong chuỗi cung ứng của Lego. Trong đó bao gồm việc sử dụng nhiên liệu hàng hải bền vững cho tất cả các lô hàng container toàn cầu và triển khai xe điện cho khâu giao hàng chặng cuối.

Trung tâm phân phối tại Đồng Nai đạt chứng nhận LEED Gold, được lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời và đồng hồ đo năng lượng thông minh nhằm tối ưu hóa tiêu thụ điện và giảm phát thải.

Trước đó, Lego đã khai trương một trung tâm phân phối mới tại Tessenderlo (Bỉ) vào năm ngoái, cũng do Kuehne+Nagel vận hành để phục vụ khách hàng tại châu Âu.

Theo tờ Les Echos (Pháp), nhà máy mới tại Việt Nam và các khoản đầu tư lớn tại Mỹ đang hỗ trợ cho chiến lược phát triển của Lego, khi "gã khổng lồ" đồ chơi Đan Mạch này đang tiếp tục giành thêm thị phần.

Trong bối cảnh đầy rủi ro khi rào cản thuế quan từ Mỹ gây sức ép lớn cho nhiều ngành, từ ôtô cho đến dệt may, Lego có thể xoay xở để vượt qua và tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu.

Nhà sản xuất đồ chơi Đan Mạch báo cáo doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt 5,4 tỷ USD , tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn các đối thủ Mattel và Hasbro. Lợi nhuận hoạt động tăng 10% lên khoảng 1,4 tỷ USD .

Tuy nhiên, lượng tiền mặt giảm khá mạnh, do khối lượng lớn các khoản đầu tư mà tập đoàn đang tiến hành để xây dựng chuỗi cung ứng khu vực, nhằm tạo lớp đệm trước căng thẳng thương mại toàn cầu.

Lego đã khánh thành nhà máy ở Việt Nam vào tháng 4 vừa qua. Cơ sở sản xuất đầu tiên ở Đông Nam Á được kỳ vọng là trụ cột cho sự tăng trưởng của Lego tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.