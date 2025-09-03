Lego 'đặt cược' vào Việt Nam

Việc mở nhà máy tại Việt Nam giúp Lego xây dựng chuỗi cung ứng khu vực, trong bối cảnh hãng đồ chơi Đan Mạch muốn tận dụng làn sóng bùng nổ của tầng lớp trung lưu ở châu Á.

Nhà máy tại Việt Nam được kỳ vọng là trụ cột cho sự tăng trưởng của Lego tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ảnh: Lego.

Theo tờ Les Echos (Pháp), nhà máy mới tại Việt Nam và các khoản đầu tư lớn tại Mỹ đang hỗ trợ cho chiến lược phát triển của Lego, khi "gã khổng lồ" đồ chơi Đan Mạch này đang tiếp tục giành thêm thị phần.

Trong bối cảnh đầy rủi ro khi rào cản thuế quan từ Mỹ gây sức ép lớn cho nhiều ngành, từ ôtô cho đến dệt may, Lego có thể xoay xở để vượt qua và tiếp tục củng cố vị thế toàn cầu.

Nhà sản xuất đồ chơi Đan Mạch báo cáo doanh thu nửa đầu năm 2025 đạt 5,4 tỷ USD , tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn các đối thủ Mattel và Hasbro. Lợi nhuận hoạt động tăng 10% lên khoảng 1,4 tỷ USD .

Tuy nhiên, lượng tiền mặt giảm khá mạnh, do khối lượng lớn các khoản đầu tư mà tập đoàn đang tiến hành để xây dựng chuỗi cung ứng khu vực, nhằm tạo lớp đệm trước căng thẳng thương mại toàn cầu.

Lego đã khánh thành nhà máy ở Việt Nam vào tháng 4 vừa qua. Cơ sở sản xuất đầu tiên ở Đông Nam Á được kỳ vọng là trụ cột cho sự tăng trưởng của Lego tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đồng thời, hãng cũng đang xây dựng một trụ sở khu vực mới cho châu Mỹ tại Boston và nhà máy cùng trung tâm phân phối khu vực ở bang Virginia (Mỹ) với vốn đầu tư 1,5 tỷ USD , dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.

Song song đó, tập đoàn còn đầu tư thêm dây chuyền mới trong các nhà máy hiện có ở Mexico và Hungary.

Chia sẻ với Bloomberg, ông Niels B. Christiansen, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Lego khẳng định: "Thị trường đồ chơi năm nay tiếp tục tăng trưởng, nhưng chúng tôi tăng nhanh hơn và giành thêm thị phần". Ông cho biết thị trường toàn cầu đã tăng khoảng 7%.

Lego ghi nhận tăng trưởng ở tất cả thị trường, đặc biệt doanh số tại Mỹ tăng 2 con số. Tuy nhiên, ông Christiansen nhấn mạnh châu Á đóng vai trò quan trọng trong chiến lược tăng trưởng của công ty. "Mức sống tại châu Á đang ngày càng nâng cao và điều đó khiến Lego trở thành một lựa chọn phù hợp hơn", ông Christiansen nói.

Để tận dụng sự bùng nổ của tầng lớp trung lưu trong khu vực, Lego đã khai trương những cửa hàng đầu tiên tại Delhi và Bangalore (Ấn Độ) hồi đầu năm nay, đồng thời đưa nhà máy mới ở Việt Nam vào hoạt động. Công ty cũng ghi nhận doanh số khả quan tại Trung Quốc sau khoảng thời gian khó khăn năm 2024.

Theo ông Niels Christiansen, Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia châu Á khác chỉ mới chứng kiến thế hệ đầu tiên lớn lên cùng Lego. Do đó, việc xây dựng nhận diện thương hiệu cần nhiều thời gian hơn nhưng đây lại là một khoản đầu tư mang tính dài hạn.

Tập đoàn hiện có 6 nhà máy đặt tại Đan Mạch, Hungary, Cộng hòa Czech, Mexico, Trung Quốc và Việt Nam.

"Với hệ thống nhà máy phân bổ trên toàn cầu, chúng tôi có sự linh hoạt để ứng phó với những biến động hiện nay. Đồ chơi không phải là vấn đề nhạy cảm nhất về mặt chính trị", ông nói thêm.