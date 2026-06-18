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Giải trí

Lee Min Ho hiện tại

  • Thứ năm, 18/6/2026 20:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lee Min Ho gây chú ý khi dự khai mạc Liên hoan phim ngắn ở Seoul. Nam diễn viên giữa vai vai trò giám khảo danh dự, nổi bật với suit đen, vóc dáng cao ráo.

Theo Nate, chiều 18/6, Lee Min Ho có mặt tại lễ khai mạc Liên hoan một phim ngắn diễn ra ở Seoul. Sự xuất hiện của nam diễn viên trở thành một trong những điểm nhấn tại sự kiện, thu hút ống kính truyền thông ngay từ phần chụp ảnh.

Trên thảm đỏ, Lee Min Ho diện bộ suit đen tối giản, phối cùng áo sơ mi đồng màu. Nam diễn viên cầm micro, mỉm cười và giơ tay chào truyền thông. Phong cách lịch lãm, thần thái tự tin cùng vóc dáng cao ráo giúp anh nổi bật trong loạt ảnh được các trang tin Hàn Quốc đăng tải.

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Hình ảnh mới nhất của Lee Min Ho. Ảnh: Nate.

Truyền thông Hàn mô tả Lee Min Ho bằng những cụm từ nhấn mạnh tỷ lệ cơ thể và chiều cao, trong đó có cách gọi “đôi chân dài không thấy điểm kết”.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo, Lee Min Ho còn tham dự liên hoan phim năm nay với vai trò giám khảo danh dự. Theo truyền thông Hàn, anh phụ trách hạng mục hành động - giật gân. Bên cạnh Lee Min Ho, các nghệ sĩ Jung Hae In, Choi Soo Young, Jo Jung Suk và Shim Eun Kyung cũng đảm nhận vai trò giám khảo danh dự ở những hạng mục khác.

Gần đây, Lee Min Ho duy trì hoạt động đều đặn ở cả truyền hình, điện ảnh lẫn sự kiện. Sau khi góp mặt trong mùa 2 của Pachinko, nam diễn viên tiếp tục đóng chính phim When the Stars Gossip cùng Gong Hyo Jin. Ở mảng điện ảnh, anh tái xuất màn ảnh rộng với Toàn trí độc giả, đồng thời nhận thêm dự án The Assassins, cho thấy lịch trình công việc vẫn khá dày đặc.

Bên cạnh diễn xuất, Lee Min Ho cũng tích cực tham gia các hoạt động giao lưu và sự kiện trong ngành. Năm 2025, anh tổ chức tour fan meeting châu Á MINHOVERSE sau nhiều năm, gặp gỡ người hâm mộ tại nhiều thành phố.

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Lee Min Ho trong Toàn trí độc giả.

Về đời sống cá nhân, Lee Min Ho khá kín tiếng và hiếm khi công khai chuyện riêng tư. Trên mạng xã hội, anh chủ yếu chia sẻ hình ảnh liên quan công việc, lịch trình, người hâm mộ hoặc những khoảnh khắc đời thường chọn lọc. Dù không thường xuyên xuất hiện dày đặc trên truyền thông, nam diễn viên vẫn giữ sức hút lớn trong nhóm sao Hallyu có độ nhận diện cao tại châu Á.

Bước ra từ thành công của Boys Over Flowers, Lee Min Ho lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và trở thành “hoàng tử màn ảnh nhỏ”. Tài tử bỏ túi thêm nhiều tác phẩm đình đám khác, điển hình như Thợ săn thành phố, Những người thừa kế, Nàng ngốc và quân sư hay Huyền thoại biển xanh...

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Minh An

Lee Min Ho Lee Min Ho giải trí Hàn Quốc nghệ sĩ

  • Lee Min Ho

    Lee Min Ho

    Lee Min Ho sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987 là một nam diễn viên, người mẫu người Hàn Quốc. Anh bắt đầu nổi tiếng tại Hàn Quốc và châu Á với vai diễn Goo Jun Pyo trong bộ phim "Vườn sao băng" (2009). Anh tiếp tục gây tiếng vang qua vai Lee Yoon Sung trong bộ phim truyền hình "City Hunter" (2011) và vai Kim Tan trong bộ phim "Những người thừa kế" (2013). Năm 2015, anh xác nhận hẹn hò với nữ ca sĩ Suzy nhưng đã chia tay sau 2 năm gắn bó.

    Bạn có biết: Lee Min Ho là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên biểu diễn trên chương trình "Gala CCTV Tết Nguyên đán" của Trung Quốc (30/01/2014).

    • Ngày sinh: 22/06/1987
    • Chiều cao: 1.87 m
    • Phim tiêu biểu: Boys Over Flowers (2009), Personal Taste (2010), City Hunter (2011), Faith (2012), The Heirs (2013),...

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