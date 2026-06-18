Hình ảnh gây sốt của Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi gây chú ý với tạo hình được ví như “bông hồng băng” tại W Movie Night. Loạt ảnh cận mặt của cô được khen sang trọng, thanh thoát.

Theo Sina, mới đây, Lưu Diệc Phi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc khi xuất hiện tại W Movie Night với tạo hình được ví như “bông hồng băng”.

Tại sự kiện, Lưu Diệc Phi diện thiết kế váy ngắn quây ngực của Oscar de la Renta. Trang phục gây ấn tượng với phom dáng ôm, phần hoa nổi ba chiều phủ trên thân váy, kết hợp sắc xanh bạc và xanh ngọc tạo hiệu ứng ánh kim. Khi bắt sáng, các chi tiết hoa trên váy tạo cảm giác như những lớp pha lê phản chiếu, vì vậy tạo hình này được khán giả gọi là “Ice crystal rose” (bông hồng băng).

Lưu Diệc Phi tại W Movie Night mới đây. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên phối trang phục cùng trang sức cao cấp và túi Louis Vuitton đính kết. Kiểu tóc buộc nửa, phần đỉnh tóc được xử lý phồng nhẹ, giúp tôn đường cổ, vai và gương mặt.

Điểm khiến loạt ảnh nhận được nhiều chú ý là trạng thái gương mặt của Lưu Diệc Phi. Ở các góc cận, nữ diễn viên giữ biểu cảm điềm tĩnh, ánh mắt hướng nhẹ sang bên, tạo cảm giác mềm mại. Trong các ảnh chụp nghiêng, sống mũi và đường nét khuôn mặt của Lưu Diệc Phi được nhận xét nổi bật.

Cùng thời điểm xuất hiện, Lưu Diệc Phi được công bố là gương mặt bìa của W China, khiến sự chú ý dành cho cô tăng mạnh.

Trên mạng xã hội, các chủ đề liên quan đến tạo hình của Lưu Diệc Phi nhanh chóng thu hút thảo luận. Nhiều bình luận khen cô có vẻ đẹp phù hợp với hình ảnh đại diện cho các thương hiệu xa xỉ. Một số ý kiến cũng cho rằng tạo hình lần này thành công vì không chỉ dựa vào trang phục cầu kỳ, mà còn nhờ khí chất điềm tĩnh, giúp tổng thể trở nên sang trọng hơn.

Lưu Diệc Phi nổi bật với những góc cận và nghiêng. Ảnh: Sina.

Gần đây, theo China Times, Lưu Diệc Phi cũng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội sau khi paparazzi kiêm blogger Lưu Đại Chùy chia sẻ về đời tư của cô trong một buổi livestream. Người này cho biết nữ diễn viên đã độc thân suốt nhiều năm qua, hiếm khi bị bắt gặp hẹn hò và phần lớn thời gian ra ngoài đều đi cùng mẹ ruột. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi Lưu Diệc Phi vốn là ngôi sao kín tiếng, ít chia sẻ chuyện tình cảm trước công chúng.

Lưu Diệc Phi, sinh năm 1987, là một trong những gương mặt nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi danh qua các vai Vương Ngữ Yên, Tiểu Long Nữ và được mệnh danh “thần tiên tỷ tỷ” nhờ vẻ đẹp thanh thoát. Những năm gần đây, Lưu Diệc Phi mở rộng hoạt động sang điện ảnh quốc tế, tiêu biểu là vai chính trong Mulan và trở thành gương mặt đại diện của thương hiệu xa xỉ.