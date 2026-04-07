Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

  • Thứ ba, 7/4/2026 16:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Quốc hội chiều 7/4 đã thực hiện quy trình bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Quy trình bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện vào đầu giờ chiều 7/4.
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng.

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới được 495/495 đại biểu có mặt biểu quyết thông qua (99,00% tổng số đại biểu Quốc hội).
Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng sau đó thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Tôi - Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó", Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ.
Lễ tuyên thệ của Thủ tướng Lê Minh Hưng Chiều nay (7/4), Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới; thông qua dự thảo Nghị quyết bầu. Sau đó, Thủ tướng tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội khoá XVI tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ ý thức sâu sắc việc được bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân.
"Trên tinh thần 'Chính phủ kiến tạo và hành động', mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống, để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân", tân Thủ tướng cam kết.

Phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Lê Minh Hưng Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá đi lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạnh phúc của nhân dân.

Ông Lê Minh Hưng được bầu làm Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031

Toàn bộ đại biểu Quốc hội có mặt tại hội trường chiều 7/4 đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Tiểu sử tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Tiểu sử tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

5 ưu tiên của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

Chiều 7/4, sau khi được Quốc hội khóa XVI bầu làm Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đã thực hiện nghi lễ tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức.

Trăn bạch tạng quý hiếm xuất hiện ở Đồng Tháp

Trung tâm Nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu - Quân khu 9 (Trại rắn Đồng Tâm) cho biết vừa tiếp nhận một cá thể trăn bạch tạng từ UBND xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp.

Ba Vo Thi Anh Xuan giu chuc Pho chu tich nuoc hinh anh

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó chủ tịch nước

2 giờ trước 16:29 7/4/2026

Chiều 7/4, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, ĐBQH khóa XVI, giữ chức Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Việt Linh

Ảnh: Media Quốc hội

