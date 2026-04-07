Lễ tuyên thệ nhậm chức của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng

|
Quy trình bầu Thủ tướng nhiệm kỳ 2026-2031 được thực hiện vào đầu giờ chiều 7/4.
|
Các đại biểu Quốc hội bỏ phiếu kín bầu Thủ tướng.
|
Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới được 495/495 đại biểu có mặt biểu quyết thông qua (99,00% tổng số đại biểu Quốc hội).
|
Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng sau đó thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.
|
"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, Tôi - Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó", Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên thệ.
|
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đại biểu Quốc hội khoá XVI tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng.
|
Phát biểu nhậm chức ngay sau đó, Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ ý thức sâu sắc việc được bầu giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Tổ quốc, trước nhân dân, trước yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
|
Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệm kỳ 2026-2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước ta không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá vươn lên; không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế; không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững, bao trùm, nâng cao đời sống hạnh phúc của nhân dân.
|
"Trên tinh thần 'Chính phủ kiến tạo và hành động', mỗi thành viên Chính phủ phải nói đi đôi với làm, điều hành bằng tư duy quản trị hiện đại, chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống, để hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng và nhân dân", tân Thủ tướng cam kết.