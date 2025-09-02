Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh bắt đầu

Tối 1/9, đông đảo người dân đổ ra phố, "cắm chốt" quanh Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường gần đó, đợi chứng kiến sự kiện trọng đại của quốc gia. Tri Thức - Znews ghi nhận cảnh "biển người" nhuộm đỏ phố phường trên các tuyến đường có lực lượng diễu binh đi qua như ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, phố Vạn Phúc (đoạn cách sân vận động Quần Ngựa, điểm tập kết các khối diễu binh khoảng 1 km), Lê Duẩn, ngã tư Hùng Vương - Nguyễn Thái Học... Ảnh: Linh Huỳnh, Linh Vũ, Việt Hà.

4h, đoàn xe, pháo quân sự, công an lần lượt xuất hiện trên đường Thanh Niên, di chuyển về hướng Quảng trường Ba Đình. Lực lượng này nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Dàn khí tài luôn là đội hình diễu binh được quan tâm lớn nhất với sự bề thế, uy nghiêm. Ảnh: Duy Hiệu.

Gần 3h sáng 2/9, các khối chiến sĩ lần lượt đổ quân xuống Thụy Khuê, tiến ra Quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ. Từ khuya, con phố vốn yên tĩnh trở nên rộn ràng, đông nghịt người hơn hẳn những buổi tổng duyệt trước đó. Trong lúc chờ đoàn diễu binh, người dân hát hò, nhảy múa, tạo bầu không khí sôi nổi xuyên đêm. Ảnh: Châu Sa - Đào Phương.

4h30, không khí bên trong Quảng trường Ba Đình rộn ràng với sự xuất hiện của hàng chục nghìn đại biểu cùng người dân. Một số khối đã vào đội hình, chỉnh đốn vị trí, sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành chính thức. Ảnh: Thuận Thắng.

5h, tiếng ca rộn ràng trên đường Thanh Niên. Tại đây, các chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hát giao lưu cùng người dân, đặc biệt dừng lại trước tập thể cựu chiến binh đang ngồi trên vỉa hè. Tiếng hát "Việt Nam, Hồ Chí Minh..." lặp lại nhiều lần, tạo không khí hứng khởi trước giờ Lễ kỷ niệm. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo cập nhật từ Bộ Tài chính tính đến trưa nay, số tiền giải ngân từ Kho bạc Nhà nước là gần 10.429 tỷ đồng , đạt tỷ lệ gần 97% dự toán được giao.

Sau sự kiện A50, Thiếu tá Trần Thị Ngọc Vũ một lần nữa ngồi cabin đọc lời thuyết minh về các khối diễu binh, diễu hành tại đại lễ A80.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.