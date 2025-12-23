Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lê Dương Bảo Lâm phản hồi game show quảng cáo lố

  • Thứ ba, 23/12/2025 10:44 (GMT+7)
  • 26 phút trước

Sau khi chặng hành trình mùa 4 của 2 Ngày 1 Đêm khép lại, Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ về áp lực kinh phí của các chương trình truyền hình thực tế quy mô lớn. Mùa 4 từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về việc lồng ghép quảng cáo quá đà.

Khép lại mùa 4, 2 Ngày 1 Đêm không còn giữ được sự đồng thuận cao từ dư luận như những mùa đầu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng show dần mất đi chất đời thường, sự hài hước tự nhiên và những khoảnh khắc cảm xúc vốn là điểm mạnh từng giúp 2 Ngày 1 Đêm trở thành hiện tượng giải trí.

Tranh luận về quảng cáo dày đặc suốt mùa 4

Những lời phàn nàn cho rằng chương trình nhồi nhét quảng cáo quá đà, trở thành sân khấu PR trá hình. Không ít các bài viết nhận xét nhãn hàng xuất hiện liên tục, chiếm nhiều thời lượng phát sóng khiến mạch cảm xúc bị gián đoạn. Một số phân đoạn bị đánh giá là kéo dài lê thê, lồng ghép quảng cáo gượng gạo, lấn át yếu tố trải nghiệm văn hóa.

Le Duong Bao Lam anh 1

Bên cạnh đó, hệ thống trò chơi trong mùa 4 cũng bị cho là thiếu mới mẻ. Một số tập phát sóng nhận phản hồi rằng thử thách chưa đủ hấp dẫn, thiếu cao trào, khó tạo được hiệu ứng lan tỏa như những mùa trước.

Một số phân đoạn cụ thể bị khán giả chỉ ra như phần chơi game trong bối cảnh trường học, nơi các thành viên hóa thân thành người tuyển dụng nhân sự. Dù chiếm nhiều thời lượng, trò chơi này bị cho là nhằm quảng bá cho nền tảng tìm việc làm. Ở phân cảnh khác, dàn cast vừa dùng bữa, vừa liên tục khen ngợi một sản phẩm mì ăn liền, khiến nhiều người cảm thấy khiên cưỡng.

Dù vậy, cũng có không ít khán giả nhìn nhận mùa 4 đã nỗ lực trong từng tập, chấp nhận những thiếu sót trong bối cảnh chương trình đã kéo dài nhiều năm và phải đối mặt với áp lực duy trì sức hút.

“Không có quảng cáo thì không có kinh phí để làm tiếp”

Ngày 22/12, Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng chia sẻ quan điểm sau khi hoàn thành tập ghi hình cuối của mùa 4. Nam diễn viên thừa nhận giai đoạn đầu phát sóng, những phản hồi tiêu cực từng khiến anh và ê-kíp rơi vào trạng thái áp lực, thậm chí suy sụp tinh thần.

Theo Lê Dương Bảo Lâm, đã có thời điểm anh nghĩ rằng việc dừng chương trình là lựa chọn hợp lý để tránh những tranh cãi kéo dài. Tuy nhiên càng về cuối hành trình, khi đọc được những bình luận tiếc nuối và động viên từ khán giả, cảm xúc của anh thay đổi theo hướng tích cực hơn.

Le Duong Bao Lam anh 2

Nam diễn viên cho rằng không có chương trình nào duy trì được phong độ đồng đều qua hàng trăm tập phát sóng. Việc có tập hay, tập chưa trọn vẹn là điều khó tránh khỏi, đặc biệt với format truyền hình thực tế kéo dài nhiều mùa.

Đối diện với vấn đề quảng cáo, Lê Dương Bảo Lâm nhấn mạnh đây là yếu tố sống còn để chương trình tồn tại. Theo anh, 2 Ngày 1 Đêm là sản phẩm đòi hỏi kinh phí lớn, từ chi phí di chuyển, ăn ở, thiết bị kỹ thuật đến nhân sự hậu trường đông đảo. Nếu không có nguồn thu từ quảng cáo, việc duy trì sản xuất là điều gần như không thể.

Quan điểm này nhận được sự đồng cảm từ một bộ phận khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng với quy mô của một chương trình thực tế dài hơi, quảng cáo là yếu tố tất yếu để bù đắp chi phí. Một số khán giả bày tỏ sẵn sàng chấp nhận quảng cáo nhiều hơn, miễn là chương trình tiếp tục được sản xuất và duy trì tinh thần tích cực vốn có.

Không ít người cũng nhìn nhận rằng việc duy trì sức hút liên tục là thách thức lớn với bất kỳ show truyền hình nào. Khi tiếp tục sản xuất, chương trình có nguy cơ cạn ý tưởng. Nhưng nếu dừng lại, khán giả lại nuối tiếc một thói quen giải trí quen thuộc.

Sau mùa 4, tương lai của 2 Ngày 1 Đêm vẫn để ngỏ. Dù còn nhiều tranh luận xoay quanh chất lượng nội dung và cách lồng ghép quảng cáo, chương trình vẫn giữ chân được lượng khán giả đông đảo đồng hành. Tình hình của show hiện tại phần nào cho thấy áp lực thương mại mà các nhà sản xuất truyền hình đang phải đối mặt.

Gia Lạc/Tiền Phong

